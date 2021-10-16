закрыть
16 октября 2021, суббота, 14:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Жители регионов России столкнулись с дефицитом хлеба

4
  • 16.10.2021, 13:29
Жители регионов России столкнулись с дефицитом хлеба

Видеофакт.

В ряде регионов РФ зафиксирован дефицит продуктов питания, в частности, хлеба, сообщает sprotyv.info.

В Сети появилось видео из магазина камчатского поселка Оссора. В местном магазине 15 октября с самого утра уже были раскуплены все хлебобулочные изделия. Видео опубликовано в Twitter.

Подобная ситуация наблюдается не только на Камчатке, но и Чукотке. Проблема возникла из-за задержек с отправкой грузов из порта Владивостока. Это подтвердил в Instagram губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Он сообщил, что около 200 контейнеров ждут отправки в регион, назвав ситуацию «довольно тяжелой».

«Ближайшее время системно ситуация не решится, поскольку (…) ее причиной стал глобальный кризис грузовой логистики», — заявил глава Камчатки.

Местные жители возмущены. Они столкнулись не только с дефицитом товаров, но и завышенной ценой на оставшиеся продукты.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Как белорусам зарабатывать больше
Как белорусам зарабатывать больше Артем Черников
Маска и забастовка
Маска и забастовка Ирина Халип
Лукашенко не продержится и двух недель
Лукашенко не продержится и двух недель Сергей Дылевский
«Нужно только поднажать»: обращение стачкома «Гроднопромстроя» к рабочим
«Нужно только поднажать»: обращение стачкома «Гроднопромстроя» к рабочим Юлия Сливко