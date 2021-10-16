Жители регионов России столкнулись с дефицитом хлеба 4 16.10.2021, 13:29

Видеофакт.

В ряде регионов РФ зафиксирован дефицит продуктов питания, в частности, хлеба, сообщает sprotyv.info.

В Сети появилось видео из магазина камчатского поселка Оссора. В местном магазине 15 октября с самого утра уже были раскуплены все хлебобулочные изделия. Видео опубликовано в Twitter.

На Камчатке в ряде населенных пунктов возник дефицит хлеба. "Вернулись в 90е годы. 9 часов, а хлеба уже нет!" — отмечают жители поселка Оссора. pic.twitter.com/cQrebkbawZ — URA.RU (@ura_ru) October 15, 2021

Подобная ситуация наблюдается не только на Камчатке, но и Чукотке. Проблема возникла из-за задержек с отправкой грузов из порта Владивостока. Это подтвердил в Instagram губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Он сообщил, что около 200 контейнеров ждут отправки в регион, назвав ситуацию «довольно тяжелой».

«Ближайшее время системно ситуация не решится, поскольку (…) ее причиной стал глобальный кризис грузовой логистики», — заявил глава Камчатки.

Местные жители возмущены. Они столкнулись не только с дефицитом товаров, но и завышенной ценой на оставшиеся продукты.

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