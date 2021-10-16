В России заявили о подавлении бунта в колонии Владикавказа: что известно 2 16.10.2021, 13:39

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Росгвардию и армейские подразделения стягивали всю ночь из соседних республик.

Спецназ службы исполнения наказаний и Росгвардии подавил бунт в исправительной колонии №1 Владикавказа, более известной в Северной Осетии как Лесозавод, где осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления устроили накануне беспорядки. По официальным данным, пострадавших среди заключенных и сотрудников колонии нет. По другим сведениям, пострадали три арестанта, избитых силовиками, одного из них увезли, сообщает «Кавказ.Реалии».

Все силовые мероприятия оперативный штаб решил перенести на утро, чтобы к этому времени заключенные сами немного успокоились. На рассвете во дворе колонии цепью выстроились силовики и устроили психологическую атаку, стуча дубинками по щитам. После этого осужденным было предложено выходить на построение. Те не стали сопротивляться и подчинились требованиям администрации колонии. Далее спецназ вошел в помещения, где всю ночь находились бунтари, и блокировал их актив, состоявший из нескольких десятков человек. После этого силовикам удалось полностью взять под контроль ситуацию в колонии.

Весь пятничный вечер и ночь в колонию стягивались бойцы Росгвардии, в том числе из соседних республик. Около двух часов ночи к ним присоединились несколько КамАЗов военнослужащих 58-й армии.

Напряженность в колонии на фоне конфликтной ситуации ее администрации с заключенными начала назревать еще в начале недели, рассказал Кавказ.Реалии один из сотрудников учреждения. Таким образом в службе исполнения наказаний готовились к ней: в пятницу рано утром они были вызваны в колонию, но после полудня часть из них разъехалась по местам постоянной работы. Примерно в 15:00 они вновь были вызваны по тревоге, а к концу рабочего дня полиция начала перекрывать прилегающие к колонии улицы.

Ситуация начала накаляться после того, как в штрафном изоляторе начали проводить обыски. По официальному сообщению ФСИН, два рецидивиста отказались выполнять требования сотрудников колонии и начали провоцировать других осужденных на беспорядки. Призыв подхватили несколько десятков заключенных, которые стали ломать камеры наблюдения и ограждения.

Сами заключенные рассказали журналистам, что это была их ответная реакция на жесткие меры со стороны сотрудников колонии, которые избивали их дубинками. Пытаясь воздействовать на них, более десятка заключенных порезали себе руки и живот. После этого бунтари забаррикадировались в одном из помещений. Ночью с помощью родственников им удалось выйти на связь с журналистами: они требовали, чтобы к ним пришли представители СМИ, которым они рассчитывали изложить свою версию случившегося. В произошедшем они винят начальника УФСИН Владимира Моравца и его заместителя Александра Орлова.

Уже примерно в 21:00 в районе колонии начали собираться родные и знакомые осужденных. Они требовали, чтобы им дали исчерпывающую информацию о происходящем. Ближе к полуночи несколько женщин начали конфликтовать с полицейскими из оцепления, требуя, чтобы в колонию пропустили небольшую делегацию из родственников осужденных.

С заключенными встретился уполномоченный по правам человека при главе республики Тамерлан Цгоев. Он рассказал журналистам, что был в колонии еще две недели назад, и тогда осужденные жаловались на питание и медобслуживание. Как сообщил «Кавказ.Реалии» источник в правоохранительных органах, заключенные требовали смягчения режима и даже разрешения на использование мобильной связи.

По факту происшествия в колонии №1 управление СКР по Северной Осетии возбудило уголовное дело по статье «Массовые беспорядки». Фигурантами дела могут стать до 200 человек, принявших участие в бунте. Кроме того, как сообщил Кавказ.Реалии источник в силовых структурах, наиболее активные бунтари будут распределены по колониям строгого режима других регионов. Следственным органам предстоит дать оценку и действиям сотрудникам УФСИН.

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