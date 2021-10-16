Беларусь оказалась на грани долговой ловушки 1 16.10.2021, 13:44

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В Министерстве финансов началась паника.

Белорусские чиновники признают, что госдолг стал серьезной проблемой для экономики. В следующем году Минск планирует занять около 2,3 миллиарда долларов, которые намерен потратить на погашение внешних финансовых обязательств, пишет udf.

Напомним, ранее Всемирный банк отмечал, что перспективы экономики Беларуси зависят от возможностей рефинансирования госдолга. При этом в Минфине заявляли, что в нынешнем году на погашение и обслуживание внешнего госдолга идут значимые суммы. К примеру, в первом квартале на это ушло почти 900 миллионов долларов.

Чиновники отмечают, что на протяжении многих лет происходит существенное наращивание государственного долга, особенно внешнего. По данным Минфина, на начало 2014 года госдолг составлял 15,4 миллиарда рублей (21,6% ВВП), на начало 2016-го — почти 32,9 миллиарда (31,4%), на начала 2018-го — почти 42,2 миллиарда (39,1%), а на начало нынешнего — почти 57,8 миллиарда (37,3%). Напомним, что допустимый предел по госдолгу — 40% ВВП.

За прошлый год госдолг вырос на 29% (или на 13 миллиардов рублей). Среди причин — ослаблением курса белорусского рубля и сверхплановые заимствования, которые привлекли для создания резерва для финансирования платежей нынешнего года, уточняют в Минфине.

На начало этого года на доллар приходилось 79,2% от всего объема госдолга (годом ранее — 79,7%). Но за 2020 год в валютной структуре госдолга приросли доли российского рубля и китайского юаня.

Ранее в Минфине сообщали, что в 2020 году ведомству удалось снизить стоимость привлечения валютных ресурсов, а также удлинить сроки заимствований на внутреннем финансовом рынке. По данным ведомства, средняя процентная ставка по внешним заимствованиям в прошлом году составила 4% годовых, а по внутреннему валютному — 4,7%.

«При этом портфель государственного долга характеризуется существенными рисками, такими как риск ликвидности (в 2022 году 97% платежей по погашению и обслуживанию государственного долга предстоит исполнить в иностранной валюте — 3,6 миллиарда долларов, при этом доходы республиканского бюджета поступают преимущественно в национальной валюте) и риском рефинансирования (накопленный объем государственного долга обуславливает достаточно напряженный график платежей в предстоящем периоде (порядка 3−3,5 миллиарда долларов ежегодно в 2022—2024 годах)», — отмечают чиновники.

По их данным, около 10% доходов республиканского бюджета направляется только на обслуживание госдолга.

«Погашение осуществляется через рефинансирование. Нарастает долговая спираль, фактически Беларусь находится на грани долговой ловушки, когда будет необходимо привлекать средства не только для рефинансирования долга, но и на его обслуживание, — уточняют чиновники в проекте прогноза. — Сдерживающим фактором развития стало превышение темпов роста по обслуживанию государственного долга над темпами роста доходов бюджета».

Ранее во Всемирном банке отмечали, что перспективы экономики Беларуси зависят от возможностей рефинансирования из-за значительного количества государственных выплаты долга (2,4 миллиардов долларов в 2022 году и 3,3 миллиардов долларов в 2023 году).

«Выпуск облигаций на российские рынки — один из вариантов, так как доступ на финансовые рынки ЕС ограничен санкциями», — отмечают эксперты.

Про трудности в новых заимствованиях из-за санкций также говорили ранее эксперты «Кошт урада».

По статистике, чиновники снижают траты на «социалку», но увеличивают расходы на общегосударственную деятельность, под которую подпадают обслуживание госдолга, траты на госуправленцев, межбюджетные трансферты.

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