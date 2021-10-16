В Кремле «забыли» важное слово Телеграм-канал «Серпом По»

16.10.2021, 13:50

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Треск идет по всей линии.

Как-то незаметно, силой происходящего, испарилось понятие «стабильность» из политического обихода в России. Оно уже из прошлого.

Треск идет по всей линии – снижение уровня жизни, рост цен, ковидные антирекорды по заболевшим и умершим, потрясшие страну пытки и бунты в колониях, протест сотрудников следственного комитета …

Начальство назначением в иноагенты, атакой на «Мемориал», лишением Ивана Сафронова права переписки, итогами думских выборов только подливает масла в огонь, усиливает нестабильность.

Потому что, если это ответ на системные проблемы бедности (о которых даже Путин заговорил) и здравоохранения, то это не в ту сторону.

Это только ухудшает ситуацию, ведь гражданские организации, свободная пресса как раз смягчают остроту проблем. Заставляя начальство шевелиться или замещая собой государство, помогая людям там, куда власти по нерадивости или другим причинам не дошли.

Вместо «стабильности», пожалуй, теперь пора пустить в обиход другое слово – «консервация». Точнее, желание консервации.

Так уже было в исчезнувшем 30 лет назад Советском Союзе – нежелание всерьез менять страну после смерти Сталина, замена реформ «оттепелью», ее ликвидация, несколько лет «стабильности», поздняя брежневская консервация («застой»), понимание, что «так жить нельзя», крах.

Нынешние начальники встали на те же рельсы. «Наш паровоз, вперед лети …»

Но при всей схожести есть существенное отличие от советских времен: тогда не ощущалось, что стран брошена руководством на самостоятельное выживание. Сейчас оно есть. Жизнь идет как будто в двух мирах: правящая тысяча семей с самолетами, яхтами, дворцами и остальные сто сорок шесть миллионов.

Формальные, показные решения, не дающие результатов, не меняющие ситуацию. Самый показательный пример – регулирование Путиным цен, смехотворный «борщевой набор» без мяса от «Единой России»…

Из происходящего не видно политического выхода. Но не потому, что его нет. Так не бывает. Власти сами закрыли дорогу к политическому выходу - окуклились, создали наверху свой мир, уничтожив каналы коммуникации со страной и механизмы смены курса. И сами, похоже, верят, проживая в «золотой клетке», что их решения - единственно возможные, и нужна лишь сила, чтобы подавить «смутьянов».

Но, как и в погибшем СССР, поражение придет не от диссидентов, не от смятых режимом одиночек и ликвидированной прессы, а от общего провала установленного порядка, от его неспособности противостоять внутренним и внешним проблемам. Это «враг», с которым невозможно бороться спецслужбами и полицией.

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