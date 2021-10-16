Мнение: Запад, Россия и Китай делают Лукашенко «политическим нулем» 16.10.2021, 14:06

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Цикл замкнулся.

Прошел год с крупных митингов, но система опять переходит в фазу накала.

Режим по степени "мандража" достиг сентябрьских величин. Нынешняя обстановка для него - это полный провал, пишет телеграм-канал CYNIC.

1) Запад консолидирован. Все лояльные Лукашенко режимы по стечению обстоятельств (выборы, коррупционные скандалы) рассыпаются. "Локомотив ЕС" - Германия - официально начинает заявлять то, что раньше невозможно было себе представить.

Европа видит виновником миграционного кризиса исключительно Лукашенко, поэтому не стесняется с официальных трибун высказывать правильную позицию.

Польша говорит о том, что режим должен захлебнуться в мигрантах, что, на самом деле, - самая жесткая формулировка, которую когда-либо себе позволял ЕС и его представители.

2) Китай и Индия уходят в нейтралитет. Причем Китай очень близок к фазе возможных переговоров с оппозицией.

Китаю нужен всего лишь "туннель" в Европу со стабильным режимом, стабильными международными отношениями и открытым рынком. Ничего из этого режим Лукашенко обеспечить не может, поэтому вместо его стабилизации гораздо проще и дешевле будет договориться с новыми властями, тем более они будут легитимными и надежными, в отличие от "кидалы".

Пока Лукашенко не восстановит прежний уровень открытого сотрудничества с Европой (а он это уже не сделает никогда), Китай не будет на его стороне. И чем сильнее будет усугубляться кризис, тем больше шанс, что китайцы выйдут на "правительство в изгнании", которому помогут перевернуть доску. За определенные преференции, конечно, но в основном торгового плана.

Китайцы - мудрецы, они поняли, что "экспорт идеологии" вреден для построения "империи", особенно если эта империя не провозглашает либеральные права и свободы.

3) Россия все сильнее толкает Лукашенко к референдуму, поэтому диктатор боится, что начнут смотреть на власть сквозь него, ведя переговоры с иными лицами из администрации или даже оппозиции.

Но сколько бы он не вопил, что "власть не отдаст", он уже ничего не решает: он может побуянить в концлагере, но на большее не способен - субъектности не осталось, даже Европа и та проговаривает кейс мигрантов с Россией, говоря, чтобы Лосю оторвали рога.

Больно становиться политическим нулем, но это уже свершилось.

Беларусь уходит на второй круг. Второго "августа" режим не переживет.

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