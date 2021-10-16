Мигранты на польской границе рассказали, как их обокрали белорусские силовики 1 16.10.2021, 14:15

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Паре из Ирана помогли поляки.

Молодая женщина по имени Неда и ее муж Абузар сидят под деревом где-то неподалеку от белорусско-польской границы, голодные, замерзшие, в состоянии полного отчаяния, сообщает DW.

"Неделю назад я упала в обморок, потеряла много крови и в результате лишилась ребенка", - рассказывает Неда. Десять дней назад они с мужем прибыли в Польшу из Минска в надежде вскоре отправиться дальше, в сторону Германии.

Пару дней назад их в очередной раз выдворили с территории Беларуси.

"Белорусские полицейские забрали у нас деньги на покупку еды и SIM-карты, но так ничего нам и не принесли", - сокрушается супруг Неды. Затем, по его словам, силовики опустошили их карманы и ночью силой отвезли к польской границе. С тех пор пара остается под этим деревом - им больше некуда идти.

Помощь волонтеров

Корреспондент DW узнал об этой семье благодаря местным активистам.

Кася - одна из тех, кто помогает оказавшимся здесь нелегальным мигрантам. Ночью, когда к волонтерам поступило сообщение о прибывшей иранской паре, ей пришлось оставить детей дома и отправиться к ним навстречу. Пара была "в крайне тяжелом состоянии", вспоминает активистка. Оба говорят на фарси и ломаном английском, поэтому для общения пришлось использовать приложения по переводу на смартфонах.

Месть Лукашенко

В мае правитель Беларуси Лукашенко в ответ на ужесточение западных санкций заявил, что Минск больше не будет удерживать беженцев от дальнейшего следования в страны Евросоюза. После этого резко усилился поток нелегальных мигрантов в Европу. Речь идет о тысячах мигрантов, в основном из стран Ближнего Востока и Африки.

Европейские власти считают, что Минск намеренно обеспечивает условия для ввоза нелегальных мигрантов в страну и незаконно переправляет их к границам со странами - членами ЕС.

В августе Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов как оружия в так называемой гибридной войне против ЕС. Премьер-министры этих стран в совместном заявлении призвали ООН принять меры против белорусского руководства за поощрение иностранцев к незаконному пересечению границ Евросоюза.

Чрезвычайное положение

В связи с наплывом беженцев Польша 2 сентября ввела чрезвычайное положение и создала охраняемую приграничную зону. Это территория шириной в 3 км и длиной в 418 км - вдоль всей белорусской границы.

В связи с притоком беженцев Польша планирует возвести на границе с Беларусью специальное заграждение. Соответствующий законопроект парламент одобрил 14 октября. Документ предполагает возведение стены стоимостью 353 млн евро, которая должна быть оборудована датчиками движения. Проект закона предусматривает, что никто не сможет приближаться к новому пограничному заграждению ближе, чем на 200 метров.

Польские пограничники публикуют в Twitter видеозаписи, которые доказывают, что Лукашенко готовится пустить через границу еще больше людей.

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