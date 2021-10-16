Путин завел «глубинный народ» в тупик Дмитрий Милин

16.10.2021, 14:35

Сценарий будущего для России может быть очень прозаичным.

Будущее России мне видится пессимистичным. Вне зависимости от развития событий: останется ли Путин на своем посту до 2030 года, сменит ли Путина преемник, произойдет ли демократическая революция. Все будет прозаичней и хуже.

Народ разделится на меньшинство тех, кто может и хочет работать и заниматься бизнесом (причем часть этих уедет), и на большинство тех, кто не может и не хочет себя утруждать созидательным трудом, которые будут ждать подачек от «вождя» или «царя», а также требовать (и осуществлять этот дележ любыми методами: от «отжима» собственности чиновниками и «силовиками» до банального воровства) «правильно разделить» созданное трудолюбивым меньшинством.

К демократии в России не готов ни «глубинный народ», ни «демократы», которые свою победу видят либо в «диктатуре демократов», либо в диктатуре «демократического вождя».

Абсолютное большинство смотрит на демократию, как на право победителя делать все что угодно со своими побежденными согражданами, даже не задумываясь о создании широких коалиций по объединяющим всех целям и задачам.

Экономика будет медленно стагнировать и деградировать, если у власти останется Путин или его вменяемый преемник; если к власти придут левые или невменяемый преемник Путина, тогда произойдет огосударствление практически всего и быстрое обрушение и деградация с перспективой голода и продовольственных карточек (не в американском смысле «фудстампов» для бедных, а в советском для всех).

Даже в случае демократической революции (причем на первых же честных выборах победят левые различных оттенков, а не либералы) или переходного правительства с Кудриным во главе, страна столкнется с дефицитом квалифицированных кадров (который уже сейчас начали ощущать при легком восстановлении экономики) и дефицитом людей, способных взять на себя экономическую инициативу.

Плюс к этому надо принять как данность, что санкции против России в технологиях не отменят еще очень и очень долго. Санкции с нами на десятилетия, даже если начнется постепенный процесс их отмены (вспомните, сколько десятилетий, в том числе и после 1991 года, действовали ограничения по закону «Джексона-Вэника» — вот это оно самое).

Можно строить различные иллюзии относительно будущего страны от прихода «нового Сталина» и «повторной индустриализации» силами ДРУГИХ, до прихода демократии и повышения уровня жизни до европейского уровня, опять-таки усилиями ДРУГИХ. Но реальность такова, что этих ДРУГИХ, усилиями которых и в левых, и в либеральных мечтах должны возродить экономику страны, очень мало.

Более того, современному российскому обществу нечего предложить этим ДРУГИМ, способным возродить страну, кроме труда за несправедливо низкие зарплаты по отношению к развитому (да уже большей части развивающегося) миру, высоких налогов, бесправия и политически маргинального существования, без политического представительства.

Из-за этого те ДРУГИЕ, которые могут, либо (те кто помоложе) эмигрируют в более успешные и комфортные для проживания страны, либо уйдут во внутреннюю эмиграцию, с дауншифтингом и тихим саботажем агитации им усиленно поработать на благо большинства, которое их презирает и только желает на их труде и достижениях попаразитировать, либо умрут.

Извините, но другого будущего у меня для вас нет. Описанное мной — это реальность, которую не изменить. Причем не изменить именно потому, что большинство не хочет ничего принципиально менять и утруждать себя созидательным трудом. А это национальный тупик, из которого никакого позитивного выхода нет.

Хотя личные стратегии для повышения уровня жизни для себя персонально и своей семьи есть, даже на фоне деградирующей и стагнирующей экономики. Но только для меньшинства ДРУГИХ, чьи способности будут все более востребованными, по мере относительного уменьшения их числа в обществе.

Дмитрий Милин, «Фейсбук»

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