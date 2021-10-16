Житель Витебска прошелся по магазинам и обнаружил странные «трансформации» продуктов 16.10.2021, 14:38

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Как торговые сети обманывают белорусов.

Житель Витебска прошелся по магазинам и обнаружил странные трансформации продуктов, сообщает телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».

— «Корм коту подорожал и по весу уменьшился на 50 грамм. Капли в нос дали такие, только объем на 50% меньше, крабовые палочки так же теряют в весе, а прописанную мазь «Левомиколь» заменили другой. Вам не кажется, что из нас делают лохов?» — спрашивает автор фото.

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