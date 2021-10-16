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На работницу фермы в Наровлянском районе рухнули ворота

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  • 16.10.2021, 14:53
  • 2,928
На работницу фермы в Наровлянском районе рухнули ворота
Иллюстрационное фото

У белорусов появляется все больше поводов не выходить на работу и оставаться дома.

14 октября, в День матери, на молочно-товарной ферме в Буде Головчицкой произошел трагический случай, который унес жизнь 52-летней женщины. Погибшая трудилась животноводом на ферме «Старая Буда», пишет «Флагшток» сл ссылкой на газету Наровлянского райисполкома.

Днем женщина, находясь на рабочем месте, получила травму, несовместимую с жизнью. Обстоятельства несчастного случая выясняются. Работает следственная группа. Что произошло, и какую именно травму получила работница, не уточняется.

Судя по опубликованным фото, можно предположить, что на женщину рухнули ворота.

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