Лукашенко потеснили: президент Сербии захотел сниженных цен на российский газ 4 16.10.2021, 15:23

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Названа дата решающих переговоров.

Президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала «ТВ Прва» заявил о намерении попросить российского лидера Владимира Путина сохранить сниженную цену на газ в 2022 году, сообщает lenta.ru.

По словам Вучича, он хочет обсудить этот вопрос с президентом России во время встречи с ним, намеченной на 25 ноября и которая будет «имеет решающее значение».

Чего хочет Белград?

Вучич пояснил, что сейчас Сербия закупает по 6,5 миллионов кубометров газа ежедневно по «лучшей цене в Европе» в 270 долларов за кубометр. Соответствующий договор истекает в конце года. При этом, как заметил президент, сейчас страна уже тратит больше этого объема, а зимой будет тратить по 11,5 миллиона кубометров, резко сокращая запасы.

В ПГХ у нас 268 миллионов кубометров, у русских 170 миллионов в нашем ПГХ, в любом случае нам не хватает 100-120 миллионов кубометров.

Вместе с тем Вучича не устраивает предложенная Москвой формула расчета стоимости газа. Согласно ей, цена газа на 70 процентов состояла бы из цены на бирже и на 30 процентов рассчитывалась по нефтяной формуле. В этом случае стоимость составит 790 долларов за кубометр газа. Однако президент Сербии назвал такую цену неприемлемой.

Кто это будет оплачивать, у кого есть такие деньги?

По словам сербского лидера, Белград настаивает на цене из расчета 70 процентов по нефтяной формуле, а 30 процентов — по биржевой стоимости. В этом случае цена составила бы 510 долларов за кубометр газа. «Но мы и это не можем оплачивать», — заключил Вучич.

Переговоры

О том, что Белград и Москва ведут переговоры по заключению нового долгосрочного газового контракта, заявлял глава российско-сербского межправительственного комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК) Ненад Попович.

По его словам, переговоры о новом долгосрочном контракте между "Газпромом" и "Сербиягазом" продолжаются в «это очень тяжелое время, когда цена газа взлетела в 10-20 раз». Попович уточнил, что обсуждение затронет вопрос прямых поставок газа из России в Сербию.

Переговоры по газу продолжались 7 октября между президентом Вучичем и вице-премьером России Юрием Борисовым. 9 октября, стало известно, что Сербия обсуждает с Россией сохранение цены на газ на уровне 270 долларов за тысячу кубометров в течение шести месяцев 2022 года.

10 октября президент Сербии Вучич во время совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что попросил у Владимира Путина дешевый газ по самой низкой цене в Европе, а также поблагодарил Москву за обеспечение энергобезопасности его страны.

Энергетический кризис

О том, что государства Евросоюза встревожены надвигающимся энергетическим кризисом, Вучич говорил ранее. Он предупреждал, что проблема сама по себе не решится и быстро справиться с ней не получится. По его мнению, кризис продлится от полугода до двух лет.

Кроме того, сербский лидер считает, что это приведет к росту цен в разных областях, в том числе увеличению стоимости продовольствия и стройматериалов. Говоря о вероятных причинах газового кризиса, Вучич заявил, что проблемой стала ошибочная ставка на «зеленую» энергетику и отказ стран Евросоюза от своевременного заключения долгосрочных контрактов на поставки газа из России.

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