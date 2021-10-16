До и после: во что белорусы могут превратить советскую мебель 1 16.10.2021, 16:00

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Несколько интересных идей.

Советская мебель в современном интерьере может выглядеть достаточно стильно. Именно поэтому творческие переделки набирают популярность. Уроженка Гродно Татьяна преобразила уже более 30 единиц габаритной мебели, а мелкая реставрация (сахарницы, полки) коснулась более сотни предметов, пишет «Онлайнер».

Бабушкина тумба, с которой все началось

Татьяна закончила гродненскую детскую художественную школу. Но профессии — мастер по маникюру, модельер-парикмахер, дизайнер офисных помещений, — на которые отучилась девушка, совсем не имеют отношения к тому, чем она увлечена сейчас.

— Я никогда не была причастна к ремонту или строительству, — признается собеседница. — Только отец, если можно так сказать, ручных дел мастер, но в советское время каждый мог что-то построить или починить.

Моя история с переделкой началась со старой советской тумбы, доставшейся в наследство от бабушки. Ко мне пришло осознание, что крайне важно ее сохранить. Поначалу я даже не помышляла о том, что смогу отреставрировать тумбу сама, поэтому обратилась к специалисту. Но мастер посмотрел и сказал, что работа сложная и невыгодная, так как мебель не имеет никакой ценности.

Тогда Татьяна стала изучать, можно ли это сделать самой и если можно, то как. По вечерам, когда вся семья ложилась спать, девушка находила в соцсетях паблики, где не профессионалы, а обыватели переделывали мебель для себя. Глядя на других, поверила, что и у нее получится. Попробовала — вышло! И Татьяну было уже не остановить.

«Чаще всего страдают фасады»

— Мне нравится осмысленность. Я не люблю, когда мебель просто перекрасили, и готово. На мой взгляд, важно сохранить историю вещи, «протянуть» ее через года и переделки.

Лично я стараюсь не перекрашивать мебель. Делаю это, только если вижу, что спасти ее уже не получится. Ведь преобразить «экспонат» можно и меньшими усилиями: например, если в комоде с шестью полками везде поставить разные ручки, это будет выглядеть очень оригинально. А еще краска и масло дают совершенно разные ощущения.

Но старая мебель — это всегда сюрприз. Недавно я реставрировала зеркало. Когда мне прислали фото, подумала, что работы будет немного, но при личном «знакомстве» поняла, что засяду надолго, ведь стояло оно под открытым небом, под солнцем и дождем.

Новые направляющие в мебели девушка старается не ставить. Объясняет, что и так удобно, а «начинка» из XXI века будет портить весь стиль. Поэтому Татьяна пытается по максимуму оставить то, что было заложено изначально.

— В большинстве своем в мебели страдают дверки и фасады — там могу что-то заменить, если совсем плохо. А еще, начав работать, поняла: чтобы сэкономить время и силы, важно подписывать каждую деталь, когда разбираешь.

Одна из последних работ Татьяны — армейская тумба. Так ее называет отец из-за внешней схожести с тумбами, которые он видел во времена своей службы в армии. Дверцу в ней пришлось заменить на выдвижной ящик.

— Ручки в 90% случаев меняю, они редко сохраняются и чаще всего непригодны. Новые заказываю на Wildberries или AliExpress.

«Старую мебель покупаю все время, даже если она сейчас не нужна»

В последнее время на глаза девушке стали попадаться винтажные группы и аккаунты в соцсетях, где часто ищут или продают текстиль, посуду, фурнитуру. Знакомый Татьяны много путешествует и предложил покупать и перепродавать ей старую мелочовку, не обязательно винтажную.

— Вообще я постоянно мониторю интернет-барахолки. Даже если мне что-то сейчас не нужно, все равно покупаю, так как знаю, что пригодится. К примеру, пару дней назад купила старые деревянные ножки, очень красивые. Но мебели под них пока нет.

Мебель покупаю в основном в Гродно, изредка в районных центрах. Экспонаты тяжелые и при транспортировке могут повредиться. Но в случае чего у нас в семье есть старый бусик, если нужно будет съездить за чем-то новым.

«Своя мастерская — это спасение»

Еще недавно квартира Татьяны была заставлена переделанной мебелью, но в этом году у девушки наконец появилась мастерская, поэтому теперь все переезжает туда.

— У себя в квартире оставила четыре предмета габаритной мебели: кофейный уголок (первая работа и память), тумбу и шкаф в детской, который слепила из того, что было, — смеется девушка. — Еще старые чемоданы восстанавливаю: крашу и заменяю внутренности, храню в них елочные игрушки и сезонную обувь.

Отец девушки — бывший токарь, у него много инструментов. Некоторыми из них Татьяна пользуется.

— Я обычно не занимаюсь перетяжкой, однако кресла и стулья перетянула. Мягкую мебель долго откладывала, но при переезде, когда мебели особо нет, пришлось и этим заняться.

Переделанную мебель Татьяна в основном дарит друзьям и родственникам, что-то продает. Но, говорит, с продажами не угадаешь: что-то улетает вмиг, а что-то может зависнуть на месяцы. «Кресло, к примеру, год висело на сайтах-барахолках, и никто не брал. А потом, непонятно почему, вызвало такой ажиотаж, что даже после продажи писали», — вспоминает девушка, которая нашла себя в новом деле.

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