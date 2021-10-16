В Беларуси студентов мобилизуют на борьбу с коронавирусом 1 16.10.2021, 16:13

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Больницы переполнены, врачи работают сутки напролет.

Ситуация с коронавирусом очень плоха, сообщает телеграм-канал «Рупор БГМУ». Больницы переполнены и врачи работают сутки напролёт. В связи с этим студентов шестого курса лечебного факультета и педфакультета мобилизуют в учреждения здравоохранения. Министерство здравоохранения выпустило соответствующий приказ, который начал свое действие с 11 октября. Шестикурсники отправляются в поликлиники.

Рассказываем по пунктам, что из этого вышло (к сожалению, в лучших традициях БГМУ не обошлось без лукавства и угроз):

- Оплата труда. Вначале студентов предполагалось трудоустроить. Но позже вышел другой приказ, где уже речь шла не о трудоустройстве, а о «развитии практических навыков». Эту фразу трактуют как «производственную практику». Но у шестикурсников по программе никакой практики нет.

В итоге: с 8 до 14 часов — в учебное время — студентов заставляют работать бесплатно. Особенно наверное эта ситуация радует платников, которые еще и платят за то, что работают. Смеющим возмутиться администрация угрожает проблемами с распределением.

Тем не менее кому-то повезло — благодаря усилиям главврача пк некоторых студентов трудоустраивают.

- Учеба. Так как в учебное время шестикурсники работают, то изучение материала переведено на самостоятельную работу. Преподаватели рекомендуют материалы для чтения, студенты делают тесты. Иногда созвоны.

- Что если я и так работаю? Работа на «скорой» засчитывается. Работа в больнице по загадочной причине — нет, все равно параллельно необходимо идти на работу в поликлинику. Насчёт и так трудоустроенных в поликлиниках у нас противоречивая инфа.

- Что поручают шестикурсникам? Кому-то повезло больше и есть настоящая врачебная работа: осматривать пациентов, ходить на визиты. Кому-то меньше: сидеть в качестве медсестры/помощника врача/заполнять бумажки. Некоторым вообще не находится дела.

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