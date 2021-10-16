Режимчик несется к своему логическому завершению 16.10.2021, 16:34

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Рабочие ждут объявления забастовки, терять им уже просто нечего.

Мнение работника одного из минских предприятий опубликовал телеграм-канал «БОР»:

- Очень хочу поделится своим мнением по поводу забастовки. Такого страха у начальства ещё не было. В день объявления предзабастовочного состояния руководство начало отправлять мастеров, начальников смен на поиск не пришедших на работу. Сам был свидетелем как возле подъезда стоял мастер, чтобы пообщаться с рабочим, который просто ушёл в запой. Через месяц пришёл на работу и работает как ни в чём не бывало.

Рабочие ждут забастовки, терять уже просто нечего. Отток рабочих колоссальный. Санкции «не работают», но даже печатные частные фирмы не могут купить сырье. Всё идёт к своему логичному завершению.

Ещё чуть-чуть ожидания и забастовку даже не придётся объявлять. Этот пожар уже не потушить, пока он не выжжет всё. Всем просто надо ещё раз напомнить, что мы народ и как нам жить — решать нам. Кто ещё сомневается пускай вспомнят август прошлого года. Это нельзя прощать. Цветочки кончились. Сейчас все причастные должны ответить за каждого белоруса.

Надо понять, что только "я" здесь решаю все, потому что "я" — это народ, а не один человек. Вместе до победы. Если я её и не увижу то сделал для неё всё, что мог. Беларусь будет свободной!

Стачке быть.

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