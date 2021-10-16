Ученые назвали лучшие продукты для здоровья 16.10.2021, 16:41

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Специалисты разработали новый «пищевой компас».

"Принять решение о том, какая еда и напитки полезны, становится все труднее и труднее из-за множества противоречивых заявлений в интернете. Но ученые уверяют, что теперь они разработали новый "пищевой компас", который решит эту проблему за вас", - сообщает Daily Mail (перевод — inopressa.ru).

"Эта таблица, изобретенная экспертами из Университета Тафтса, включает более 8000 блюд, напитков и комбинированных блюд, таких как пицца. Система определения профиля питательных веществ Food Compass оценивает продукты на основе их общих преимуществ и недостатков для здоровья из возможных 100 баллов. Согласно этой системе, сырые фрукты и ягоды, такие как малина, возглавляют список благодаря своей питательности, в то время как лапша быстрого приготовления, известная чрезвычайно высоким содержанием соли, набирает ничтожный балл", - говорится в статье.

"Удивительно, но, согласно таблице, белый рис с соевым соусом и мороженое с фруктами находятся на одном уровне с точки зрения здоровья, и оба блюда имеют плохие оценки по шкале питательности. Вероятно, это связано с тем, что белый рис является быстрым углеводом, похожим на сахара в мороженом, с меньшим количеством питательных веществ и клетчатки, чем коричневый рис, который имеет более высокие баллы по шкале" , - пишет газета.

"Еще одной неожиданностью является то, что макаронные изделия имеют всего на один балл больше, чем чизбургер. Как и в случае с рисом, это, вероятно, связано с тем, что макаронные изделия без примесей содержат мало витаминов, минералов и клетчатки по сравнению с цельнозерновой версией".

"Ученые говорят, что их диаграмма предназначена для того, чтобы помочь потребителям сделать правильный выбор, побудить компании производить более здоровые продукты и предоставить органам общественного здравоохранения систему маркировки", - отмечает издание.

"В пятерку лучших продуктов питания и напитков в системе вошли сырая малина, соленый миндаль, овощное карри, салат из тунца и легкий майонез. Эти продукты получили высокие оценки по содержанию витаминов и минералов, а также по соотношению клетчатки и белка по сравнению с такими негативными факторами, как плохие жиры".

"С другой стороны, самыми большими грешниками оказались пудинги, супы быстрого приготовления, кукурузные хлопья и мясная пицца, - указывает издание. - Было установлено, что эти продукты оказывают слишком большое негативное воздействие на здоровье по сравнению с их питательной ценностью и могут способствовать возникновению связанных с питанием заболеваний, таких как ожирение и сердечные заболевания, если их употреблять слишком часто".

"При использовании Food Compass следует поощрять употребление еды и напитков с оценкой выше 70, продукты с баллами от 31 до 69 следует употреблять в умеренных количествах, а все, что ниже 30, следует в основном избегать. Система присваивает баллы на основе 54 "атрибутов питания", разделенных на девять категорий, которые связаны с заболеваниями, ассоциируемыми с питанием, такими как ожирение, диабет, сердечно-сосудистые проблемы и рак". (...)

Согласно системе, хороши для употребления:

- морковный сок (100), обезжиренный капучино (73). Плохи: энергетические и спортивные напитки (1)

- Хорошо: малина (100). Плохо: фруктовый десерт со сливками и / или пудингом (17)

- Хорошо: Овощное карри (90). Плохо: чизбургер (8)

- Хорошо: Миндаль в шоколаде (78). Плохо: плитка шоколада Milky Way и Skittles (1)

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