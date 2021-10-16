Крымчане «проводили» Поклонскую в ссылку на африканские острова Николай Семена

16.10.2021, 17:05

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Для Украины назначение Поклонской стало хорошей новостью.

Дальнейшая судьба Наталии Поклонской решена – Пути издал указ о назначении ее послом в Кабо-Верде, островную африканскую страну. Сама Поклонская, перед тем придирчиво выбиравшая для себя «новый мундир» и выдвигавшая пожелания то быть назначенной прокурором Крыма, то не желая возвращаться в Крым, то послом в Украину, то просто на любую должность, лишь бы с мундиром, кажется, обрадовалась, что ее судьба, наконец, решилась. Причем понятно, что сама она в этом решении никакого участия не принимала, да и вряд ли слышала когда-нибудь о существовании такой страны как Кабо-Верде.

Радость она выразила словами, ставшими практически присягой. «Для меня это назначение является большой честью и ответственностью перед страной! Обещаю выполнять свой долг достойно и оправдать оказанное мне высокое доверие!» – написала она в Telegram.

Кто наблюдал за Натальей Поклонской в Крыму, тот знает, что профессионалом в юриспруденции она была невысокого полета, о чем писали многие. Кроме того, она так и не преодолела обвинение в предательстве родины. Более того, ей в отличие от других депутатов от Крыма, потому и отказали в выдвижении на новый срок, что и депутатом она была не сильно компетентным и неудобным, и поэтому есть сомнения и в том, что она сможет стать образцовым профессионалом в современных международных отношениях, тем более проживая на одном из 18 островов Зеленого Мыса в Атлантическом океане за 620 километров от западного побережья Африки, в стране с населением меньше половины миллиона людей.

Обозреватели писали, что она сначала потому и отказывалась комментировать свое назначение, что указ Путина со стороны выглядел как реплика «А идите-ка вы, Наталья, в Кабо-Верде!» А крымчане, как услышали о назначении, так и стали иронизировать над этим кадровым решением и искать в нем скрытые смыслы. Россияне в Рунете высказались четко: «Долго думали, куда слить».

Севастопольский сайт ForPost так и спрашивает: «Ссылка?». «Назначение Поклонской можно считать взаимовыгодным обменом – как для власти, так и для самой Натальи Владимировны. Власти необходимо было удалить неуправляемый элемент из политической системы. А Поклонская действительно неуправляема, так же, как и российская телеведущая и государственный деятель Оксана Пушкина», – сказал собеседник ForPost политический эксперт Павел Салин. Бывший депутат Госдумы от Крыма входила в идеологический резонанс с заданным в государстве политическим вектором. А в качестве дипломата ее опасность нивелируется, считает Павел Салин.

Для Украины назначение Поклонской стало хорошей новостью. Бывший заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов заявил в Twitter, что Киев начнёт готовить документы на экстрадицию Поклонской из Кабо-Верде. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что ведомство уже обратилось к правительству Кабо-Верде по поводу якобы преступной деятельности Поклонской на полуострове.

Поклонскую к Крыму назвали «Несистемная наша Няша». «Экзотическая политическая ссылка или право на переосмысление? – задает вопрос издание ForPost и продолжает. – Пользователи социальных сетей уверены: власть решила убрать экс-прокурора Крыма Наталью Поклонскую с глаз долой, из сердца вон… Эта африканская страна – не самое лучшее место в мире для построения карьеры дипломата, сообщил корреспонденту ForPost руководитель международного департамента НИУ ВШЭ Александр Лукин».

«Существует иерархия стран. Как бывший дипломат могу сказать, что если человека хотят продвинуть по карьерной лестнице дипломатической службы, то его назначают в самые почетные страны. Туда обычно отправляют людей, занимаемых должность не ниже заместителя министра. К престижным странам относятся США, Китай, Франция, Англия. Кабо-Верде туда не входит. В Африке есть более уважаемые страны, например, ЮАР, Нигерия. Сами делайте выводы, что значит назначение Поклонской», – приводит мнение Александра Лукина ForPost.

Далее интернет-издание комментирует: «Однако, несмотря на веселые смайлики в постах экс-депутата ГД, пользователи соцсетей ей сочувствуют. Они считают, что в Москве таким образом избавляются от парламентария, которая единственная из фракции единороссов голосовала против пенсионной реформы. «Оказалась «несистемная», а «подстричь» не получилось. Наша «Няша»!» – такие и подобные комментарии читателей ForPost можно было видеть под материалом «Поклонская – все: Путин подписал указ о назначении».

Известный политолог Сергей Марков, которого цитирует ForPost, считает, что в случае с назначением Поклонской не стоит искать черную кошку в темной комнате. «Поклонскую в свое время вывели из «Единой России» за то, что она голосовала против пенсионной реформы. Однако, чтобы она не ушла в оппозицию, ее не обижали. Сейчас Поклонскую пристраивают на хорошее место. Плюс у нее что-то произошло в личной жизни. Она вроде как вышла замуж, затем развелась. Ей просто захотелось резко поменять образ жизни…»

Николай Семена, крымский журналист, обозреватель Крым.Реалии

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