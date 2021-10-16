Дипломатический локдаун Василий Головнин

16.10.2021, 17:22

В Пхеньяне не осталось не только посланцев ЕС, но и вообще ни одного представителя Запада.

В минувшую субботу Румыния фактически закрыла свое посольство в Пхеньяне, а двое его последних сотрудников пересекли границу и по мосту через пограничную реку Ялу уехали в соседний Китай. Это знаковое событие – теперь в КНДР не осталось ни одного дипломата из Евросоюза и НАТО.

Закрытие посольства связано с тем, что из-за крайне жестких карантинных ограничений и полной блокады внешних границ в связи с угрозой коронавируса жить и работать в Пхеньяне стало исключительно тяжело – трудно с нормальным продовольствием, предметами гигиены. Дипломаты очень ограничены в передвижениях даже в столице КНДР, сейчас дипломатам невозможно свободно въезжать и выезжать из страны – везде плотные карантинные кордоны, нужны особые разрешения.

Отъезд румын означает, что в Пхеньяне сейчас не осталось не только посланцев ЕС, но и вообще ни одного представителя Запада. Это произошло впервые с 1970-х годов, когда там открылось посольство Швеции. Все это означает усиление реальной дипломатической изоляции КНДР, где интересы Запада теперь просто некому представлять. В результате увеличивается значение для диалога таких площадок, как Пекин, а также Нью-Йорк с его представительствами при ООН. Возрастает и роль Монголии, которая уже посредничала, например, в диалоге между Токио и Пхеньяном.

Ну, а два румына после переезда в Китай будут проходить двухнедельный карантин в пограничном городе Даньдун. Только после этого им разрешат переехать в Пекин и далее отправиться к себе домой.

Отныне в Пхеньяне работают посольства только Китая, России, Кубы, Египта, Лаоса, Палестины, Сирии, Вьетнама и Монголии.

Василий Головнин, kasparov.ru

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