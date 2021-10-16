Сергей Долидович: Налог транспортный пришел за машину, угнанную в 2002 году 2 16.10.2021, 17:44

1,790

Белорусский лыжник высмеял налоговиков.

Белорусский лыжник Сергей Долидович рассказал, что ему пришло письмо из налоговой за машину, угнанную почти 20 лет назад, пишет «Трибуна».

«Налог транспортный пришел как и всем. Но! За машину угнанную в 2002 году. В базе ГАИ она живёхонька. Кто виноват, что база такая? Может киберайтишники накосячили?

Родителям не сказал про машину, что угнали. Так они и ушли в мир иной, не расстроившись, а тачка огонь была», – написал Долидович.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».