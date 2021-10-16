Как выглядит современная архитектура в Европе? 16.10.2021, 18:12

Все эти проекты становились победителями или номинантами премии Евросоюза в области современной архитектуры.

Современная архитектура – это не стиль и не дизайн. Сегодня архитектура так же связана с функциональностью, как и с красотой. Она не спорит с природой, а грамотно вписывается в окружающий ландшафт, не вредит окружающей среде, и архитекторы создают здания исходя из повседневных потребностей тех людей, которые будут там жить, приходить на работу или на концерт.

«Европульс» выбрал 10 самых интересных зданий (а также кварталов и набережных), спроектированных архитекторами в разных странах Европы. Все эти проекты становились победителями или номинантами премии Евросоюза в области современной архитектуры Мис ван дер Роэ.

Дом будущего «2226» в Лустенау (Австрия)

Внешне жилой дом по имени «2226» максимально прост: прямые, строгие линии, сочетание белого цвета и воздуха, ничего лишнего. Последнее — в прямом смысле. Этому дому не нужно оборудование для отопления, вентиляции и охлаждения. Все это уже существует благодаря архитектурным решениям: толщине стен, глубине оконных проемов, подвижности элементов.

Дом сам регулирует свой микроклимат: в частности, контролирует глубину проникновения солнечных лучей в зависимости от сезона и управляет оконными вентиляторами. Название дома намекает на режим комфортной температуры воздуха — 22-26 градусов Цельсия, однако строгое белое здание уже окрестили «домом из 2226 года». Возможно, через 200 лет современные жилые корпуса и впрямь станут именно такими: светлыми, буквально сливающимися с воздухом и абсолютно свободными от механических устройств.

Конгресс-центр Plasencia в Картахене (Испания)

Футуристическое здание нового конгресс-центра Plasencia благодаря многогранному полупрозрачному и словно бы сияющему фасаду из полимерного материала ETFE выглядит нереальным и при дневном свете, и в вечернем освещении, и как будто парит над землей. Впечатление усиливает вход в конгресс-центр, который расположен в 17 метрах над землей. Ведет к нему ярко-оранжевый пандус — словно то ли мост средневекового замка, то ли трап инопланетного космического корабля.

Контраст парящего светлого кристалла и темных гор вокруг усиливается, когда попадаешь внутрь здания: в отличие от монохромного фасада, в оформлении интерьера использованы яркие цвета и игра света и тени. Довершает картину стеклянный пол, создавая и внутри здания ощущение нереальности.

Набережная Неа Паралия в Салониках (Греция)

Неа Паралия, новая набережная в Салониках — это 13 вытянутых на несколько километров вдоль моря тематических садов – например, «Сад Скульптур», «Сад воды», «Сад Средиземноморья», «Сад времен года», «Сад памяти», «Сад звука».

Сады компактны, больше напоминают открытые веранды, чем собственно парки, поскольку обустроена набережная в соответствии с исторической концепцией небольших частных пространств. В одном саду затенены укромные скамейки и фонтанчики, в другом блещет солнце, а море словно набегает прямо на траву, в третьем же современные инсталляции вписаны в природу…

Центральное место отведено главной аллее, которая тянется на границе моря и суши вдоль всей Паралии как своеобразный волнорез. На набережной полно людей с раннего утра до позднего вечера: люди получили роскошное городское открытое пространство у воды с множеством функций и оценили его.

Филармония Щецина (Польша)

Проект застройки в историческом центре Щецина на месте разрушенного во время Второй мировой войны «Концертхауса» вызвал много споров. Новая филармония выглядит как архитектурная фантасмагория по мотивам готики. Молочный полупрозрачный кристалл из стекла с утрированными линиями старинного собора странным образом не контрастирует с окружающими зданиями, а вписывается в их средневековую стилистику. И благодаря сложному объему воспринимается как нематериальный объект, состоящий словно из самого света.

Более всего филармония напоминает невесомый призрак давно исчезнувшей тяжеловесной, каменной, давящей своей мощью готической постройки. Идеально для звучащей внутри музыки.

«Детский дом будущего», Кертеминне (Дания)

Дания, родина LEGO, прославилась архитектурой сборных геометрических объемов, и концепция этого проекта – не исключение. Новый круглосуточный центр для неблагополучных детей и подростков, названный «Детским домом будущего», сочетает в себе традиционную безопасную среду с представлениями о том, что такое современный детский дом.

Идея создать комплекс, словно выстроенный из кубиков и деталей конструктора, не нова, однако здесь воплощена нестандартно: архитектурная концепция играет со знакомыми элементами и формами, чтобы создать теплую, комфортную обстановку. Дизайн основан на базовых формах классического датского дома со скатной крышей и мансардными окнами, но различные размеры и ориентация пространства создает укромные уголки для чтения и кинопросмотров, кабинеты для домашних заданий, зоны для рисования и рукоделия, общие комнаты для праздничных мероприятий.

Домики требуют минимум «сторонней» энергии для отопления и охлаждения, освещения и прочих нужд: во-первых, они питаются энергией солнца, а во-вторых, спроектированы они таким образом, чтобы использовать по максимуму свет с улицы и не отдавать в атмосферу драгоценное тепло.

Жилой дом в Оэйрасе (Португалия)

Наверное, именно жилища такого типа когда-нибудь станут массовой застройкой на Марсе, где нельзя будет выбрать комфортный район и удачную планировку улиц. Дом был создан как образец самодостаточного места, где удобно жить и работать, где есть пространство для большой библиотеки и коллекции произведений искусства.

В Оэйрасе он нарочно был построен в крайне неблагоприятном окружении: рядом шумный железнодорожный узел, вокруг — старые постройки. Но все это не имеет никакого значения, потому что «внутренний» дом как бы заключен сам в себе, и, как в знаменитом тессеракте, выход ведет внутрь, а внутри максимально комфортно, и патио функционирует как центр дома. Дизайн пространства с деревьями, окруженного высокими стенами охристого цвета, полностью меняет восприятие внешней среды.

Квартал Rasu Namai в Вильнюсе (Литва)

В столице Литвы много застройки старше сотни лет. Большинство зданий не в самом лучшем состоянии, однако исторический облик города во многом стараются сохранять, и квартал Rasu Namai в парке Павилняй — один из лучших примеров.

Дома были построены с использованием остаточных стен складов боеприпасов 1920-х годов, и, чтобы не разрушать эти стены, а также использовать перепады высоты на местности, была спроектирована двухуровневая улица. Одна часть домов поднята на сваях, другая вписана в низину по берегу ручья, и все вместе образует необычный ландшафт с привязкой к историческому объекту. Все дома компактные, имеют традиционную «внешность» прибалтийского коттеджа и обшиты состаренными досками в стилистике старинного литовского домостроения.

Производственная штаб-квартира Prada в Тоскане (Италия)

Промышленный центр Вальвинья был задуман как «зеленая фабрика» кожгалантереи. Речь шла не только о безопасном производстве, но о принципиально новом типе фабрики, куда должны были прийти рабочие из окрестных сел и деревень, не привыкшие к городу и огромным предприятиям. Так родилась сельская концепция Вальвиньи.

Здания легкие, каркасные, повернутые под углами друг к другу так, чтобы не создавать ощущения плотной застройки. Вместо стандартных производственных строений – застекленные, словно невидимые, здания среди фруктовых садов, зеленых аллей, имитации речной набережной, висячих клумб, бассейнов-прудов с лотосами, виноградных беседок. Органично вписанная в тосканский холмистый ландшафт, фабрика выглядит словно декорация к фильму об итальянской сельской местности, причем дизайн комплекса незаметно переходит в естественную среду.

Реновация жилых домов Grand Parc в Бордо (Франция)

Преобразование панельных многоэтажек 1960-х годов в современное комфортабельное жилье стало своего рода экспериментом, показавшим, что устаревшие дома нужно не сносить, а модернизировать.

Модернизация в первую очередь включала пространственную перепланировку квартир с пристройкой террас и зимних садов, расширение оконных проемов во всю стену и полное остекление лоджий. Снаружи фасад собран из прозрачных гофрированных поликарбонатных панелей и стекла в алюминиевых рамах и оснащен отражающими солнечными экранами. Вот такое быстрое превращение отсталой многоэтажки в функциональный и экологичный современный дом с просторными квартирами.

Гостевой дом на острове Сильдегарнсхольмен (Норвегия)

Невзрачный на первый взгляд дом изначально служил в качестве склада, и его постигла участь многих прибрежных построек: разбило сильным штормом. Спустя 30 лет дом получил новую жизнь. Теперь это коттедж для уединенного уик-энда любителей морской романтики.

Домик по-прежнему выглядит как обычный склад, но по своей функциональности превосходит и дворец и способен без последствий пережить наводнение и самый сильный шторм благодаря конструктивным решениям, включая изолированные помещения первого этажа и стальные вставки в несущие стены. Когда внизу беснуются ледяные волны, хорошо наверху свернуться калачиком на мягком диване перед горящим камином и слушать море за неразбиваемым окном.

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