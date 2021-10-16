Путин живет в параллельной реальности 1 Виталий Портников

16.10.2021, 18:44

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Хозяин Кремля произнес фразу, которая может стать одной из важных цитат его бесславного царствования.

Владимир Путин произнес фразу, которая может стать одной из важных цитат его долгого и бесславного царствования, наряду с "она утонула" и "мочить в сортире". Модератор пленарного заседания форума "Российская энергетическая неделя" журналистка Хедли Гэмбл поинтересовалась, почему Путина так беспокоит оппозиция и зачем он отправляет всех в тюрьму, - и президент России сказал сакраментальное: "Если вы посмотрите на уличные протесты, то вы поймете, что далеко не все в тюрьме". Далеко не все в тюрьме! Еще.

Принято считать, что Путин живет в какой-то параллельной реальности - и именно поэтому может говорить о том, что российская демократия намного эффективнее западной, российские медиа намного свободнее, у российской оппозиции куда больше возможностей, чем у оппозиции в западных странах. Но так стоило бы думать, если бы Путин пришел в политику из КВН, а не из КГБ. Российский президент все великолепно понимает. Он просто издевается. Он упивается своей безнаказанностью.

Путин не из тех, кто идет напролом. Нет, он осторожен в своем наступлении, он продвигается ровно туда, куда ему дают продвинуться. Он изучает, какой будет мера ответственности. И если последствий никаких - идет дальше, все увереннее. Так было в России после его прихода к власти. Он внимательно наблюдал за тем, как общество будет реагировать на каждый его шаг, на фактическую узурпацию власти, на принятие безумных законов, на уничтожение независимых медиа - и когда оказалось, что реакции никакой, скрутил всех в бараний рог.

С Западом было похоже. Когда он напал на Грузию, он уже задумывался о возможном нападении на Украину. Война с Грузией завершилась без каких-либо последствий для российского руководства: Москва фактически аннексировала грузинские автономии, а на Западе лишь сокрушенно пожали плечами. Когда Путин приступил к аннексии Крыма, его уговаривали не лезть на украинский материк. Он полез - и с ним стали договариваться о прекращении обстрелов. По сей день договариваются, а президент Украины почти каждый день говорит, что очень хочет с ним встретиться. Теперь он фактически уничтожает рынок газа, а на Западе многие думают не о санкциях за использование сырья в качестве оружия, а о том, как бы побыстрее подписать с ним долгосрочный договор и вздохнуть спокойнее.

Почему бы ему тогда не поиздеваться? Почему бы не сделать вид, что он ничего не понимает, витает в эмпиреях, верит в российскую демократию и в то, что в США "легализованная коррупция". Вы думаете, что человек, который сделал коррупцию фундаментом существования своего режима, действительно такого мнения о Соединенных Штатах?

Безнаказанность развращает. Каждый самовыражается как умеет. Путин насмехается над Западом практически в каждом своем выступлении. Медведев перешел на написание оскорбительных статей. Лавров уже давно забыл, что это такое - дипломатический этикет, и выступает с пропагандистскими филиппиками. Этим людям забираться с ногами на стол позволяет и собственное общество, и цивилизованный мир. А потом мы позволяем себе самоуверенно утверждать, что Путин сошел с ума.

Да не сошел он с ума. У него все хорошо. Это мы с вами сошли с ума, если все это допустили. Если позволяем ему через двадцать лет правления насмехаться, угрожать и не сомневаться, что это правление продлится вечно.

Виталий Портников, graniru.org

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