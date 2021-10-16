«Мы не приемлем версию госСМИ Беларуси» 3 16.10.2021, 18:52

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В ООН не согласились с оценками событий вокруг минского офиса.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) не согласно с оценками в Минске событий, касающихся деятельности сотрудников офиса организации, которых белорусские власти обвинили в «незаконной оплате услуг адвокатов» участников протестных акций. Об этом ТАСС сообщили в женевской штаб-квартире управления.

— Мы не приемлем характеристику этой ситуации, которая была дана, и особенно версию событий, представленную контролируемыми государством СМИ, — отметил официальный представитель УВКПЧ Руперт Колвилл.

Он подчеркнул, что по-прежнему сохраняются различия во взглядах между правительством и организацией по этому вопросу. В штаб-квартире УВКПЧ выражают глубокое сожаление по поводу манеры, в которой серьезные обвинения против персонала ООН подавались на государственном телевидении, включая использование записей обмена мнениями с государственными официальными лицами в официальных помещениях, что ясно противоречит личному праву на частную жизнь, и надлежащий процесс.

Колвилл напомнил, что с 2020 года до начала 2021-го УВКПЧ выполняла программу через офис координатора ООН в Минске по оказанию юридической помощи «уязвимой группе в Беларуси». По его словам, в начале 2021 года правительство страны оспорило действия определенных сотрудников ООН в этом отношении. В ответ в ООН попросили правительство предоставить, достаточно подробно, информацию о конкретных обвинениях, а также фактическую основу любых обвинений, рассматриваемых против персонала ООН. Из предоставленных организации сведений явствует, что обвинения касаются осуществления официальных функций официальными лицами ООН, и в этой связи ООН заявила о применимости иммунитета в отношении какого-либо процесса по данному вопросу.

— Мы продолжаем считать, что данный вопрос может быть разрешен непосредственно между сторонами, в полном соответствии с применимыми международными юридическим рамками, — резюмировал Колвилл.

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