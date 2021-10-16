8 забавных ляпов из советских фильмов, большинство которых никто не заметил 16.10.2021, 19:30

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Один из киноляпов обнаружили в «Москва слезам не верит».

10 забавных ляпов из советских фильмов, большинство которых никто не заметил, опубликовал сайт pulse.mail.ru:

Горячий гасконец в одном сапоге

Трехсерийный музыкальный фильм «Д'Артаньян и три мушкетера» – довольно вольная интерпретация знаменитого романа А. Дюма-отца. Однако кинолента до сих пор пользуется любовью зрителей благодаря зажигательной музыке, забавным шуткам, искрометной игре актеров. В фильме много динамичных сцен – дуэлей, погонь, схваток, скачек – которых часто приходилось переснимать.

Так было в сцене спасения бравым гасконцем очаровательной Констанции. Д'Артаньян вбежал в комнату в одном сапоге (на второй ноге красовался белоснежный чулок); а в следующем кадре этот сапог оказался на другой ноге.

Причина казуса проста – между съемками дублей прошло около месяца, а так как в 1978 году еще не изобрели крутых компьютеров, по которым режиссеры наблюдают за актерами в онлайн-режиме, то все – включая Михаила Боярского – просто забыли, какая нога была обута в сапог, а какая оставалась босой.

«Морозко»: луковка или яблочко?

Фильм-сказка «Морозко» получил признание не только в нашей стране, но за рубежом и до сих пор пользуется зрительским спросом, что доказывают его ежегодные показы по главным каналам страны в новогодние каникулы. Хотя в центре его сюжета – история скромной, доброй девушки Настеньки, ее сестрице Марфушеньке-душеньке в блестящем исполнении неподражаемой Инны Чуриковой досталась немалая доля зрительской любви.

Одна из самых колоритных сцен фильма – это ее встреча с Морозко в лесу под елью. По сюжету Марфушенька уписывает за обе щеки деревенские вкусняшки – вкусные яблочки (вопрос о том, как они сохранились зимой в нетронутом виде, остается за кадром).

Однако при внимательном просмотре можно заметить, что Марфушенька хрустит сочной луковкой. Причина этого казуса проста – яблоки банально забыли в гостинице, а возвращаться за ними почему-то никто не стал.

Две Софьи в «Гардемаринах»

В популярном четырехсерийном фильме «Гардемарины, вперед!» немало исторических ошибок, о которых, впрочем, рядовой зритель даже не подозревает. А в сцене, в которой монахини увозят Софью, присутствует «организационный» ляп: ведь в этот момент в углу комнаты стоит не Ольга Машная, а Марина Зудина.

Она начала играть на пару с Юрием Морозом, однако когда он покинул площадку (из-за съемок своего дипломного фильма), то режиссер Светлана Дружинина позвала на роль романтичного Алеши Корсака Дмитрия Харатьяна.

И тогда же она, очевидно, решила, что Марина Зудина не смотрится с ним в паре; к тому же Софья по внешности должна была резко контрастировать с гордой красавицей-аристократкой Анастасией Ягужинской. И тогда Дружинина пригласила Ольгу Машную, а отснятый эпизод с Мариной так и остался в кадре.

Один трамвай на всю Москву

Культовый фильм Станислава Говорухина (как и многие хорошие киноленты, которые впоследствии стали классикой) «Место встречи изменить нельзя» был снят за копейки. Съемочная группа экономила на всем, поэтому неудивительно, что в кадрах мелькает один и тот же трамвай.

Действие фильма разворачивается в послевоенной Москве и поэтому рядовому зрителю трудно представить, что по столице курсировал одинаковый трамвай.

Впрочем, эта деталь бросается в глаза при очень внимательном просмотре, тем более, что в сцене ареста Кирпича в пресловутом трамвае толпа пассажиров отчасти заслоняет его от зрителей.

Однако надо отдать должное создателям фильма, которые максимально выложились на съемках: в кино показаны большая милицейская машина и даже огромный паровоз, поэтому ляп с трамваем «не считается».

Кстати, обратите внимание - тот же трамвай под номером 2170 снимают и в "Покровских воротах". Какой, однако, долгоиграющий реквизит!

Такая разная шевелюра Коли Герасимова

«Гостья из будущего» – один из лучших советских фильмов, который и сейчас смотрится на одном дыхании, несмотря на изобилие голливудских блокбастеров и фэнтези, снятых с помощью хромакея и графона. Лента вышла на экраны в далеком 1985 году и сразу стала хитом, составив достойную конкуренцию фильму про приключения Электроника.

Создатели «Гостьи» изо всех сил старались показать некое «прекрасное далеко» – так называемое «светлое будущее», по которому путешествует главный герой, школьник Коля Герасимов.

А как вам такая версия "Гостьи из будущего"?

В одной из сцен мальчик стоит перед «ультрасовременным» автобусом, который в считанные мгновенья переносит пассажиров на дистанции огромного размера.

В одном кадре у Коли волосы короткие, а в другом – длинные. Режиссер фильма Павел Арсенов объяснял, что эти сцены снимались в разных городах: одна – Москве, у ВДНХ (Коля садится в автобус), а другую – в знаменитых Гаграх, в Абхазии (Коля через несколько секунд разгуливает у моря). Между съемками прошло не менее полугода – срок, достаточный для того, чтобы у мальчика выросла шевелюра.

Киноляп в «Москва слезам не верит». Ковер в квартире или плед на пикнике?

Знаменитая «Москва слезам не верит» снималась за копейки, однако это не помешало фильму получить всесоюзную любовь и международное признание в виде премии Оскар, которая в те годы еще что-то значила в мире самого важного из искусств. Создатели этого шедевра столкнулись с традиционной проблемой советского кинематографа – нехваткой реквизита.

Поэтому симпатичный полосатый ковер в квартире героя в исполнении Олега Табакова через некоторое время появляется в знаменитой сцене пикника с шашлыками.

На лоне природы усталая Катя засыпает, а галантный Гога (он же Гоша) заботливо укутывает ее тем же самым ковром, который благодаря искусному освещению и виртуозной работе оператора превратился в уютный плед.

Два разных ботинка на одной банановой кожуре

Знаменитую «Бриллиантовую руку» Леонида Гайдая благодарные зрители давно растащили на цитаты, а кадры этой культовой комедии сразу превратились в мемы. Такова сцена с падением на банановой кожуре (которая еще и при приближении оказалась арбузом). По сюжету первым о нее поскользнулся герой Юрия Никулина, вторым эффектно упал Андрей Миронов.

Дотошные зрители могут обратить внимание, что в первом случае о шкуру поскальзывается коричневый ботинок (который даже показан крупным планом), а наверх взмывают ноги в черной обуви. Причина этого забавного ляпа проста: дело в том, что неподражаемый Юрий Никулин никак не мог эффектно и реалистично упасть.

Этот маленький трюк за него успешно проделал Леонид Каневский, который играл полуголого контрабандиста в белоснежных брюках. Поэтому в кадре зрители видят его ногу крупным планом, а затем – Юрия Никулина, скорчившегося от боли после мнимого падения.

Слишком «ранний» Чарли Чаплин

Много забавных ляпов можно найти в советских кинолентах о «загранице». Например, комедия «Человек с бульвара Капуцинов» полна курьезных ошибок, связанных с поверхностным представлением ее создателей о жизни дикого, дикого Веста. Впрочем, глупо придираться к этим ошибкам, так как этот фильм – зажигательный музыкальный капустник советских звезд по мотивам крутых ковбойских историй.

Однако в комедии присутствует довольно серьезный исторический ляп, связанный с творчеством выдающегося американского актера и режиссёра Чарли Чаплина.

По сюжету мистер Фест (в исполнении Андрея Миронова) показывает его фильмы завсегдатаем кабачка. Умопомрачительные выходки маленького бродяги дарят массу положительных эмоций этим грубым людям, и они начинают постепенно меняться в лучшую сторону.

Действие фильма происходит в конце 1890-х годов, в то время как Чаплин вступил на свой звездный путь только в 1914 году. За это короткое время реалии Северной Америки несколько изменились – в первую очередь, из-за начавшейся Первой мировой войны.

Вряд ли мистер Фест органично смотрелся бы на белом коне в американской прерии в 1914 году. В то время как конец 19 века идеально подошел для его грустно-романтичной истории на Диком Западе.

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