В воскресенье днем будет до +13°С 16.10.2021, 20:12

Преимущественно без осадков.

17 октября погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь по северу страны скажется влияние фронтального раздела. Переменная облачность, пишет сайт pogoda.by.

Преимущественно без осадков, лишь по северу страны кратковременные дожди. Ночью и утром местами туман. Ветер западный умеренный, по северу порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -1..+6°С, максимальная днем +6..+13°С.

18 октября страна будет находиться под влиянием атмосферного фронта и неустойчивой воздушной массы, поступающей с Балтийского моря. Облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории страны кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер западной четверти умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -1..+6°С, максимальная днем +6..+12°С.

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