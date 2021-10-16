Оглушительный провал Путина Эль Мюрид

16.10.2021, 20:34

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Парадные российские соцопросы и реальная жизнь ни в чем не совпадают.

Власть РФ с гордостью отрапортовала, что уколотыми хотя бы одним уколом числятся уже 51 миллион человек. По данным оперштаба, правда, это число на полтора миллиона ниже, но не важно, российская статистика вообще нигде не сходится.

Здесь, как и в случае с заболевшими, начальство оперирует абсолютными показателями без каких-либо разбивок и уточнений. Что, кстати, само по себе служит маркером недобросовестности. Важнее в этом случае не нарастающий итог, а его первая производная: темпы вакцинации. И если дифференцировать даже официальную статистику, то картина получается обратной бравурным отчетам.

Строго говоря, темпы вакцинации падают, падают стремительным домкратом. Сентябрьские показатели рухнули до майских, причем в мае власть заходилась истошным воплем про дефицит вакцин, который и не давал возможности продемонстрировать небывалые темпы. Сейчас дефицита вроде бы нет, но и желающих - тоже. Июльский всплеск был обусловлен беспрецедентным насилием в Москве и Подмосковье и немножечко в Петербурге. Как только пресс террора был снят, вакцинация резко пошла на убыль. Настолько резко, что сейчас чиновники волком воют о несознательном населении, которое само себя загоняет в гроб.

Высшее начальство вполне очевидно проявляет недовольство, но регионалы реагируют привычно: на словах ужас-ужас, на деле пока точечные меры крайне несистемного характера. Хотя, конечно, даже они вызывают нервозность и страх людей. Но - поведение не меняется. Темпы вакцинации продолжают падать, и похоже, что в октябре они снизятся еще.

Перед нами - оглушительный провал режима. У него нет инструментов убедить людей принять внутрь неизвестно что. Насилие дает результат, но несоизмеримый затраченным усилиям. Мало того - теперь, чтобы добиться хотя бы июльских 13 миллионов прививок, потребуется насилие гораздо более высокого уровня, чем летом. А на него уже нет ресурса.

Поэтому власть РФ демонстрирует натужную бодрость и докладывает цифры нарастающим итогом. В реальности перед нами прямое поражение: при том, что организованные структуры протеста любой формы буквально выжжены, людей осуждают на реальные сроки, вынудить силой людей к вакцинации режим не в состоянии. Убеждение не работает - репутация власти ниже нижнего предела, она лжет так часто и так много, что на веру принимать любые ее аргументы желающих просто не находится.

Речь идет о реальном кризисе доверия к режиму. Есть парадные соцопросы, а есть реальная жизнь. И они ни в чем не совпадают.

Эль Мюрид, kasparov.ru

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