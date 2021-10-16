Белорусы отказываются от крупных покупок 16.10.2021, 20:42

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Значительная часть населения расходует деньги только на самое необходимое.

Белорусы не доверяют экономическим властям и не планируют тратить больше, чем раньше. Доверие к банковской системе также не укрепляется – свидетельствуют опросы Нацбанка, пишет для «Белорусы и рынок» Татьяна Калиновская.

Потребительское поведение, ожидания формируют тенденции на многих рынках: кредитном и депозитном, труда, недвижимости, промышленных товаров и других. Если ожидания населения негативные – оно отказывается от крупных покупок, меняет национальную валюту на иностранную, совершает набеги на банки.

По данным опросов, которые проводит Нацбанк Беларуси каждые три месяца, значительная часть населения расходует деньги только на самое необходимое. В сентябре 2021 года почти 40% населения заявили, что «крупных расходов у них не было». Еще у 18% были крупные расходы, но на лечение себя, детей или близких родственников.

Сложно понять, насколько существенными были расходы у людей, которые заявили о «крупных расходах», хотя в реальности эти расходы могли быть и небольшими. Например, 16% покупали или ремонтировали дом, дачу, квартиру. Хотелось бы детальнее узнать о расходах по этой статье, потому что покупка квартиры и ремонт дачи – это все же разный уровень расходов, и не понятно, о каких суммах хотя бы приблизительно идет речь.

Около 30% совершали такие крупные покупки, как компьютер, смартфон, телефон, бытовая техника, 12,8% ремонтировали или покупали автомобиль (опять же расходы на ремонт и покупку автомобиля несопоставимы). Около 9% населения расходовали средства на поездки по Беларуси или за границу, и опять сложно понять, идет речь о поездках к теплому морю или на бабушкину дачу. Есть подозрение, что под «крупными расходами» граждане подразумевают небольшие расходы, чтобы только ощущать себя не хуже других.

Население отказывается от крупных покупок, а особенно – от крупных покупок в кредит (выходит, не доверяет реляциям о ежемесячном росте зарплаты?). В сентябре 63,7% населения считали, что теперь «плохое время для крупных покупок», а 74,7% заявили, что теперь «не время для крупных покупок в кредит».

Подавляющее большинство населения не доверяет национальной валюте. В июле нынешнего года 82,2% населения заявили, что готовы хранить средства в иностранной валюте, в сентябре таких было 78,5%. Да и вообще теперь не время делать сбережения – в июле так считало 57,6% населения, а в сентябре – 56,6%.

Если уж делать сбережения, то наличными. Так считало в июле 36% населения, а в сентябре – 34,5%. Банкам готовы были доверить свои сбережения соответственно 12 и 10% населения.

Инфляция ощущается населением выше, чем официально заявленный уровень. В сентябре 54,3% населения считали, что «цены выросли очень сильно», еще 34,6% – что цены выросли «умеренно». Ощущаемый уровень инфляции населением в течение года – около 14%. В ближайший год, считают граждане, цены также будут расти, ожидаемый уровень инфляции – также около 14%. При этом 20,4% населения считает, что цены будут расти «еще быстрее», 64,2% – что «цены будут расти так же интенсивно», 13,1% считает, что цены будут расти «медленнее».

Год назад примерно такое же количество людей считало, что не время делать сбережения – 59%. 84% готовы были хранить сбережения в иностранной валюте, а вот доверие банковской системе пошатнулось уже в прошлом году. Если в августе 2020 года 11,5% готовы были хранить сбережения в банках, то в ноябре – 8,9%. С 29 до 34,8% с августа по ноябрь прошлого года увеличилась популярность наличных как способа сбережения.

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