Кибер-партизаны: Как хунта лечит простых белорусов и «VIP-клиентов» 16.10.2021, 20:54

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Новый слив разговоров министра здравоохранения Пиневича и других медицинских чиновников.

- Вместе с кибер-партизанами хотим немного приоткрыть завесу тайны над ситуацией в медицине и COVID-19 в частности, - пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Пока с экранов беларусские Менгеле пытаются убедить всех в том, что «наш путь самый правильный», а в чумном бараке у них все под контролем, ситуация из-под этого контроля вырвалась совсем.

При этом они продолжают издеваться над белорусами. Пиневич на днях заявил о том, что поставки европейских вакцин если и будут, то привиться ими можно будет только на платной основе. В то время, когда в Украине, Польше, Литве даже иностранцев вакцинируют бесплатно, хунта вздумала наживаться на своих. Да и еще в условиях чумного барака.

Шила в мешке не утаишь. Особенно - в мешке для трупа, особенно - если этот мешок очень маленький. Почему так происходит? Дело не только в ковид-диссидентсве самого главного «вирусолога».

Немаловажным фактором текущего коллапса в системе является то, что высшее руководство отрасли здравоохранения занято не решением глобальных проблем, а мелких, но «очень важных вопросов». То дядя премьер-министра захворал, то тетя знаменитого спортсмена, то знакомый знакомого. То полдня приходится убить на то, чтобы очень крупного чиновника засунуть в аппарат МРТ. Точнее найти такой, в который он влезет.

Звонки такого рода не только съедают рабочее время и отвлекают от действительно важных проблем, но тратят человеческий ресурс отечественной медицины впустую. Ведь по ним бригады медиков вынуждены носиться из города в город, поскольку не везде (как это?!) есть нужные специалисты. Выполняется куча дополнительных процедур, анализов - ведь нужно «посмотреть повнимательнее» или «прокурировать» вип-пациентов.

На остальных банально или не хватает времени или плевать. А еще напрягается вся медицинская вертикаль. Для конкретного главврача, заведующего отделением все становится абсолютно не важным по сравнению с блатным пациентом. За него можно получить конкретный нагоняй в отличие от десятков других вполне себе обычных пациентов.

В подтверждение прослушайте небольшую нарезку «обычных рабочих будней» министра Пиневича и главврача 6ГКБ Юркевича.

После такого режима «работы» они еще удивляются: то вакцин не хватает, то объекты в срок не сдаются или сдаются формально без всего необходимого оборудования.

Селективная медицина хунты в действии. На всех не хватает. Только для своих.

Носите маску и вакцинируйтесь, пожалуйста.

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