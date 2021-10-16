В Хорватии теперь можно арендовать улей 16.10.2021, 21:08

Это дасть возможность разводить пчел людям, у которых нет времени или места для ухода за этими насекомыми.

Владельцы одной из пасек в Гарешнице (Хорватия) начали сдавать в аренду 40 своих ульев. Арендовать улей может тот, кто хотел бы разводить пчел, но не имеет времени или места для ухода за этими насекомыми-опылителями, пишет «Евро пульс».

За ульем будут постоянно следить хозяева пасеки, однако арендатор сможет присоединиться к ним в любой момент. Кроме того, половина меда, которые произведут пчелы, достанется арендатору.

Арендный контракт рассчитан на три года с возможностью продления. За него придется заплатить около 350 евро.

С помощью своего проекта пчеловоды хотят привлечь внимание к ситуации с пчелами. Исчезновение насекомых-опылителей ставит под угрозу существование нуждающихся в опылении растений и деревьев (а таких — больше 80%). Из-за уменьшения количества пчел мы не только лишимся меда, но и столкнемся с дефицитом большинства овощей, фруктов, ягод, злаков и орехов.

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