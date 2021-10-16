Министр здравоохранения: Школьников не будут отправлять на досрочные каникулы или онлайн-обучение 16.10.2021, 21:35

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Для коронавирусных больных отдали треть больничных коек в Беларуси.

Треть коек в белорусских больницах уже перепрофилирована для больных с коронавирусной инфекцией. Об этом рассказал министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, пишет zerkalo.io.

Также он еще раз сказал, что школьников не будут отправлять на досрочные каникулы или онлайн-обучение: по мнению Пиневича, это может быть опасно для их бабушек и дедушек.

«С одной стороны мы можем говорить, что коек у нас хватает. Мы перепрофилировали 32 тысячи коек, это треть от коечного фонда страны. Безусловно, это много. 2500 коек сейчас свободны. Но нам бы хотелось, чтобы их было 5000», — сказал Пиневич.

По его словам, в Беларуси 2800 аппаратов искусственной вентиляции легких (сколько из них задействованы — он не уточнил).

По словам Пиневича, штамм «дельта» оказался особенно тяжелым. Он рассказал, что появились беременные женщины в тяжелом состоянии, в реанимацию стали чаще попадать пациенты в возрасте около 30 лет, а симптомы болезни теперь проявляются в том числе и у детей.

«Вопрос даже не в количестве заболевших. Вопрос, к сожалению, в тяжести заболевающих. Если первые волны шли достаточно легко (да, действительно был пожилой возраст), то сейчас и тяжесть состояния и возраст [больных] снизились достаточно критически», — сказал глава Минздрава.

Дмитрий Пиневич порассуждал об идее досрочно отправить школьников на каникулы. По его словам, такую мысль обсуждали — но решили этого не делать.

«Ну хорошо, мы сейчас распускаем на каникулы. Где наши школьники будут? [Поедут] к бабушкам, к дедушкам. Ну, в торговых центрах — еще полбеды, сейчас уже там масочный режим. Но бабушки и дедушки — вот в чем риск. Если бабушки и дедушки все оденутся в маски — тогда мы получим эффект, который хотим. Если бабушки и дедушки не будут выполнять социальное дистанцирование — это будет нивелировано, все наши элементы каникул и какого-то онлайн процесса учебного».

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