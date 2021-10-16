В Финляндии закрывают банковские счета российских компаний из-за санкций 16.10.2021, 21:48

Банки следуют законодательству ЕС.

Российский бизнес сталкивается с закрытием счетов в банках Финляндии и отказах в их открытии, сообщило торговое представительство РФ в стране. Эта проблема существует с 2015 года, после того как Запад ответил санкциями за оккупацию Крыма, пишет infonavigator.com.ua.

Руководитель российского торгпредства Антон Логинов в ходе круглого стола с финскими чиновниками заявил, что подобные случаи далеко не единичны. Он уточнил, что на данный момент в экономике Финляндии накоплено более 3 млрд. долларов российских прямых инвестиций, в том числе, реализуются проекты с участием крупных публичных корпораций, таких как «Норильский никель», «Росатом».

Директор департамента Агентства финансового контроля Финляндии Пекки Васара объяснил, что финские банки следуют законодательству ЕС, а оно ужесточается в отношении стран под санкциями. Поэтому, при предоставлении услуг клиентам банки оценивают риски работы с ними.

В свою очередь представители крупнейших финских банков «ОП Похьола» и «Нордеа» сообщили, что в случае с клиентами из России и иных стран, не входящих в ЕС, в том числе США и Китая, «реализация указанных мероприятий бывает сильно затруднена, что оценивается как высокий уровень риска».

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