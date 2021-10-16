«Запасаемся валютой, снимаем вклады и наличные, не совершаем крупных покупок» 16.10.2021, 21:55

Рекомендации от партизан Жодино.

Телеграм-канал «Баста» опубликовал обращение партизан Жодино. «На стачку надейся, а сам не плошай!» - говорят они.

Не забываем про дополнительное давление:

1. Экономический бойкот. Запасаемся валютой, перед квартальными выплатами налогов ниже курс. Снимаем вклады и наличные. Не совершаем крупных покупок. Игнор производителей — установите приложение «Крама». Отказ от алкоголя и сигарет.

2. Итальянская забастовка, мелкий саботаж. Обсуждение с коллегами условий труда. Делитесь информацией о том, как режим пытается обходить санкции.

3. Разговаривайте с пассивной частью окружения. Сохраняйте спокойствие, не наседайте — дело не одного дня. Объясняйте реальные причинно-следственные связи происходящего.

4. Важно распространять информацию среди тех, кто ограничен в её получении.

5. Небольшие символы — наклейки, послания маркером, метки на купюрах и т. п. Быстро, без камер, людных мест и свидетелей. Поднять настроение себе и случайному человеку в это тёмное время — отличное дело.

6. Вступаем в инициативы. Готовимся.

Напомним, что в Беларуси 30 августа было объявлено предзабастовочное состояние.

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