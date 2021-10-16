«Запасаемся валютой, снимаем вклады и наличные, не совершаем крупных покупок»
- 16.10.2021, 21:55
Рекомендации от партизан Жодино.
Телеграм-канал «Баста» опубликовал обращение партизан Жодино. «На стачку надейся, а сам не плошай!» - говорят они.
Не забываем про дополнительное давление:
1. Экономический бойкот. Запасаемся валютой, перед квартальными выплатами налогов ниже курс. Снимаем вклады и наличные. Не совершаем крупных покупок. Игнор производителей — установите приложение «Крама». Отказ от алкоголя и сигарет.
2. Итальянская забастовка, мелкий саботаж. Обсуждение с коллегами условий труда. Делитесь информацией о том, как режим пытается обходить санкции.
3. Разговаривайте с пассивной частью окружения. Сохраняйте спокойствие, не наседайте — дело не одного дня. Объясняйте реальные причинно-следственные связи происходящего.
4. Важно распространять информацию среди тех, кто ограничен в её получении.
5. Небольшие символы — наклейки, послания маркером, метки на купюрах и т. п. Быстро, без камер, людных мест и свидетелей. Поднять настроение себе и случайному человеку в это тёмное время — отличное дело.
6. Вступаем в инициативы. Готовимся.
Напомним, что в Беларуси 30 августа было объявлено предзабастовочное состояние.