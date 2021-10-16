Почему введение касс - не самая большая проблема белорусских ИП 16.10.2021, 22:22

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Предприниматели оказались в сложной ситуации.

Когда «Кур'ер» готовил материал про введение касс на Слуцком рынке, одна из ИП сказала: «Это (обязанность платить за кассы. — Прим.) ещё всё мелочи по сравнению с тем, что сейчас обязывают закупать товар по безналичному расчёту, что для нас вообще неосуществимо».

Журналисты попытался разобраться, как обязанность ИП работать через кассы связана с закупками за границей по «безналу» и с тем, что многие торговцы сейчас подумывают закрыться.

Что за закупки по безналичному расчёту

С 9 июля 2021 года утратило силу постановление Совмина, которое давало право ИП закупать товар за границей для продажи в Беларуси за наличные, если сумма сделки не превышает 100 базовых величин по каждому документу, подтверждающему поступление товаров на территорию РБ.

Также отменённое постановление давало право для этих целей покупать валюту в банке, обменном пункте, кассе или терминале.

Проще говоря, раньше ИП, торгующий на рынке, допустим, штанами, мог поехать в Россию, купить в обменнике наличные российские рубли, закупить за них две сумки штанов на тамошнем рынке, взять накладные, привезти товар в Беларусь и продать.

А как это должно происходить после 9 июля? Это объяснила предприниматель со Слуцкого рынка Светлана (имя изменено): «Уже с июля у нас должны быть накладные по безналичному расчёту. Из Москвы мы сейчас товар не привезём. Потому что по «безналу» там не рассчитывают. Они, во-первых, не хотят, во-вторых, ещё не готовы. Им надо время дать.

Я списывалась с одним российским продавцом, он даёт товар по «безналу». Но…

…Это нужно открыть в Беларуси счёт, заплатить за него, за белорусские деньги на бирже купить российские рубли, положить на этот счёт, с этого счёта переведут деньги российскому продавцу. И за всё это будут браться проценты".

Как кассовые аппараты связаны с «безналом»

После 10 октября власти планировали обязать ИП работать через кассы (позже им дали отсрочку). Светлана объяснила, что до октября предпринимателям дали время распродать остатки товара, купленного за наличные.

«А когда у нас будут кассы, мы должны будем всё регистрировать, — рассуждает предприниматель. — Некоторые ИП говорят, что сейчас берут кассовые аппараты и якобы будут работать «на остатках». А какие остатки, если вам до октября уже дали время их продать?

Я понимаю так. Сейчас мы должны взять кассу. И мы будем пробивать расход. А какой расход, если у меня нет по документам прихода, то есть нет накладных по «безналу»? А что гласит закон? Что если у вас какие-то непорядки в документах, вам грозит до 100 базовых штрафа. Плюс может быть уголовная ответственность вплоть до лишения свободы до 2-х лет. Придёт проверка, не сегодня, так через месяц, и скажет: «Вот ты „набила“ расход 2 тысячи. Покажи мне приход». А его нет. Вот тебе статья и штраф. Поэтому непонятно, работать или закрываться".

Про госконтроль

Весной эксперт Татьяна Жилинская говорил: «Выявлять тех, кто всё-таки купил товар за границей за наличку, будет Комитет государственного контроля (КГК) и его органы, так как валютный контроль — их полномочия».

Журналисты позвонили Дмитрию Ахрему, председателю Солигорского межрайонного комитета госконтроля. Однако сотрудница КГК сказала, что его нет, и он сможет дать комментарий только после 1 ноября.

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