Фильм о белорусских протестах победил на Варшавском кинофестивале 17.10.2021

Режиссер обратился к теме революции из-за своей сестры.

Документальная лента режиссера Андрея Кутило «Когда цветы не молчат», снятая при поддержке «Белсата», победила на Варшавском кинофестивале. Фильм посвящен роли женщин в белорусских протестах.

Андрей Кутило в первом после новости о победе комментарии «Белсату» отметил, что его чувства по поводу такой высокой оценки фильма – смешанные.

– С одной стороны, это радует, потому что это моя авторская работа, а с другой – эта боль от темы не проходит. И поэтому хотелось бы праздника, но его нет, – говорит Андрей Кутило.

Самое ценное в победе, по словам режиссера, что она привлечет дополнительное внимание к фильму, а значит – и к теме белорусских протестов:

– Радуюсь, что благодаря награде, фильм будет еще где-то показан и таким образом будет сохраняться внимание к тематике.. То есть, повестка будет держаться на других фестивальных площадках. А личные мои ощущения как автора, режиссера очень сложны. Я до сих пор не могу их осознать в данный момент.

В 2020 году у Андрея Кутило вышел другой фильм о белорусских протестах – «Муры».

В той ленте режиссер показал первые послевыборные дни. Она снималась под стенами Окрестина, где белорусы искали своих задержанных близких.

Продолжить тему протестов Кутило решил из-за своей сестры.

«Сестра оказалась на Окрестина в ту ночь, когда там были тысячи и тысячи мужчин, когда избивали людей, – рассказывал режиссер. – Я подумал, что если не для фильма, то для семейной истории я должен сохранить определенные моменты. И сестра позволила мне это. Я фиксировал как она справлялась с травмой, как жила те месяцы после ужасных дней. В процессе к ее истории начали присоединяться истории других женщин».

Фото: Reform.by

Так внимание документалиста сосредоточилось на женщинах и их роли в белорусских протестах, родилось название «Когда цветы не молчат».

«Женщины были первые, кто после такой волны насилия, избиения, разбудили власть и остальных людей, – говорит Кутило. – Они своими действиями сказали, что надо идти дальше, сопротивляться, хотя бы мирным путем. Меня это очень сильно поразило. Фильм, конечно, не только о женщинах – больше об их семьях, в общем о людях, которые не смогли в определенный момент молчать. Но тот момент был решающим, и он задал настроение картине. Поэтому и возникло название фильма «Когда цветы не молчат». Долго думал над названием на самом деле, и мне показалось, что это хорошее решение: женщины и цветы, цветы, которые не молчат».

В интервью сайту «Белорусской ассоциации журналистов» Андрей Кутило делился, что «Когда цветы не молчат» стал чуть ли не самым трудным проектом в его жизни – впервые за долгое время работы в документалистике режиссер не смог оставаться холодным и безучастным к теме:

«Психологически это был чуть ли не самый трудный проект в моей жизни. Случалось, едешь из больницы, где видел жертв, поговорил с ними и просто не можешь дальше управлять машиной –останавливаешься, чтобы отойти, – рассказывал документалист. – Тебя все это накрывает. Всю эту боль ты воспринимаешь как свою личную. В общем, на монтаже я еще как-то держался, а после, когда нужно было контролировать цвет, уже не мог смотреть свой фильм. Такие вещи вообще можно смотреть раз, максимум – два. Прошел год, и я до сих пор не могу реагировать на это спокойно. Я истощен работой над темой, хочется взять перерыв. Но как сделать это, когда каждый день думаешь о судьбах белорусов, репрессиях, что все продолжается…»

Андрей Кутило – белорусский режиссер документального кино, сценарист. Родился 3 июля 1983 года в Барановичах.

Первое свое кино снял еще в школе. С 2002 по 2007 учился на журфаке БГУ, по специальности международная журналистика. В университете руководил видеостудией при студенческом городке. Там начал снимать свои первые документальные фильмы.

С 2007 по 2009 годы учился в Белорусской академии искусств в мастерской Александра Карпова младшего.

Андрей снял более 10 документальных лент, имевших премьеры и награды на престижных кинофестивалях таких как International Documentary Film Festival Amsterdam – IDFA (Netherlands, Amsterdam), International Leipzig Festival for Documentary and Animated Film – DOK Leipzig (Germany, Leipzig), Krakow Film Festival (Poland, Krakow), International Documentary Film Festival – document (United Kingdom, Glasgow), European Film Festival for Documentaries – Dokumentart (Germany, Neubrandenburg) и других.

