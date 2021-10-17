Ученые рассказали, как выглядел Марс в то время, когда на нем могла быть жизнь 17.10.2021, 8:27

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Раньше планета была намного теплее.

Специалисты NASA провели исследование и выяснили, что очень давно на самом деле Красная планета была намного теплее, поэтому на ней вполне могла существовать жизнь. Кроме того, на поверхности Марса в достаточном количестве присутствовали озера и океан.

Об этом сообщает Daily Star (перевод — planetanovosti.com).

Долгая эволюция привела к тому, что планета имеет именно такой внешний вид на сегодняшний день. Буквально миллиард лет назад Марс был совсем не таким и на нем присутствовали все необходимые для жизни условия, напоминающие те, что есть на Земле. Подобное заявление было сделанном доктором Беки Маккоули. Научный работник отметил при этом, что на Марсе была вода, а сегодня после древних озер остались только многочисленные кратеры. Температура воздуха была достаточно высокой и при этом комфортной.

Возможно, там можно было обнаружить даже небольшой океан. Ученые уверены в том, что на Красной планете вплоть до сегодняшнего дня сохраняется вода, но уже в замороженном виде. Именно поэтому они активно занимаются изучение состава ледовых покровов, которые находятся вокруг Марса.

Сегодня Земля и Марс очень сильно отличаются условиями жизни. На нашей планете произошел прогресс и начала развиваться активно жизнь за счет того, что тектонические плиты все время двигались. В случае с Красной планетой, ее геологическая активность постепенно снижалась, что сделало ее сухой гигантской пустыней.

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