«Хлеб за 21 рубль и виноград за 248»: как белоруса шокировали на кассе супермаркета 9 17.10.2021, 8:39

18,096

Ошибки кассиров — прибыльное дельце?

Вспомните, как часто вы проверяете чек после покупки в магазине. Не часто? А вот и зря: покупатели то и дело присылают в редакцию удивительные чеки на покупки, которые на кассе оказались куда дороже, чем на прилавке. Люди задаются вопросом: что мешает магазинам часто ошибаться, ведь в теории это прибыльное дельце?

Один из читателей onliner.by пошел дальше и задал эти вопросы самому магазину и налоговой.

Покупатель: «Что мешает магазину часто ошибаться в цене?»

Юрий живет неподалеку от гипермаркета ProStore и часто ходит туда за покупками. В один из вечеров парень купил свой «холостяцкий набор» из селедки, курицы, сдобной булочки, хлеба и винограда, но сумма показалась великоватой: 35 рублей. Чутье не подвело.

— Оказалось, что за хлеб я заплатил 21 рубль вместо 1. Сразу обратился в инфоцентр, и мне сделали возврат денежных средств. Но возник такой вопрос: возвращаются ли деньги, если человек сам не обнаружил ошибку в чеке и уже успел покинуть магазин? Технически ведь это несложно: терминалы позволяют считывать номер карты и записывать ее данные вместе с чеком. Но я как-то сомневаюсь, что магазин будет это делать, — говорит Юрий.

Покупатель полагает, что любой человек может не заметить завышения цены на кассе или заметить это только дома спустя месяц, а магазин искать его для возврата денег не обязан. Так что теоретически это может быть прибыльным делом.

— Я хотел бы и дальше пользоваться услугами этого магазина, но у меня пропало доверие. Никогда не проверял чеки, а сейчас понимаю, что, если бы не заметил сразу, никто не вернул бы мне эти деньги. То есть покупатели вообще не застрахованы, ведь ничего не мешает магазину часто ошибаться. Пишешь в торговом зале одну цену, а по факту она другая. Это может быть выгодно, учитывая, как много людей не сверяют цены на выходе, — негодует покупатель дорогущего хлеба.

Впрочем, Юрий в своем возмущении не одинок — есть множество других покупателей, которые, мягко говоря, оказались удивлены итоговым ценникам на самые привычные товары. Из последних присланных в редакцию фотографий — виноград по цене 247,65 рубля за кило в «Евроопте» и семечки за 47,75 рубля в «Соседях». Чаще всего магазин незамедлительно признает ошибку и возвращает деньги, поэтому споров не возникает. Но что, если покупатель заметил переплату не сразу?

Наш герой оказался более настойчивым, поэтому не поленился адресовать эти вопросы в сам магазин и налоговую. Что ему ответили?

Магазин: «С контролером-кассиром проведена беседа»

В ProStore Юрию ответили, что магазин не вправе вмешиваться в работу системы контроля кассового оборудования, это делает налоговая. Но если вы сами вдруг заметили ошибку в чеке, обращайтесь за возвратом денег на карту в инфоцентр, и деньги вам обязаны будут вернуть. При этом расхождение в цене в 20 раз в ответе назвали «неточностью при расчете».

«С контролером-кассиром, допустившим неточность при расчетах, проведена беседа. Надеемся, вы примете наши извинения и пояснения, оставаясь, как и прежде, нашим покупателем», — говорится в ответе гипермаркета.

Налоговая: «Вопросы не относятся к нашей компетенции»

Если опустить все ссылки на правовые документы, то налоговая служба сообщила, что не имеет права рассказывать покупателю о проводимых в компании «Просторитейл» проверках: это «служебная информация ограниченного распространения».

«Вместе с тем в вашем обращении содержатся вопросы, не относящиеся к компетенции налоговых органов», — дополнили специалисты.

По вопросам контроля за соблюдением законодательства о защите прав потребителей налоговая отправила Юрия в отдел торговли и услуг администрации района города, на территории которого находится магазин, или в общество защиты прав потребителей. По вопросам применения цен (тарифов) покупателю дорогого хлебушка посоветовали обращаться в Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

«Кроме того, вы вправе обратиться в юридическую консультацию, а также к лицам, обладающим специальными разрешениями (лицензиями) на осуществление деятельности по оказанию юридических услуг с указанием составляющей лицензируемый вид деятельности услуги — юридические услуги», — сообщает налоговая.

А так как вопросы были заданы не по адресу, то и ответ таков: «Оставить обращение без рассмотрения по существу»

Юрист: «Покупатель вправе потребовать компенсацию понесенного морального вреда»

Мы спросили юриста: неужели и правда магазинам может быть это выгодно, а покупатель совершенно не защищен от переплат? Если коротко, то все не так однозначно.

По словам юрисконсульта Регионального общества защиты потребителей Марии Пузыревой, если цена товара в чеке оказалась другой, покупатель вправе потребовать компенсацию понесенного морального вреда.

— Закон о защите прав потребителей наделяет каждого покупателя правом на информацию о самом товаре, а также о его изготовителе (продавце, поставщике, исполнителе). Потребителю должны своевременно предоставлять необходимую и достоверную информацию о предлагаемых товарах, которая в обязательном порядке должна содержать цену. Если возможности незамедлительно получить эту информацию в месте продажи товара нет, потребитель вправе потребовать расторжения договора и возврата уплаченных денежных средств на основании статьи 16 данного закона. Помимо этого, покупатель вправе потребовать компенсацию понесенного морального вреда из-за нарушения изготовителем (продавцом, поставщиком, представителем, исполнителем, ремонтной организацией) прав потребителя на предоставление достоверной информации, — объясняет Мария Пузырева.

При этом контроль соответствия цены товара на прилавке и на кассе должен быть в интересах самого покупателя.

— Стоимость товара (допустим, 1 рубль) указана на ценнике в магазине. Кроме того, при оплате у потребителя также есть возможность увидеть стоимость, по которой пробивается товар, на электронном табло или кассовом аппарате. К сожалению, можно только посоветовать потребителю и кассиру, пробивающему покупку, быть внимательными, — комментирует юрисконсульт.

За неверный ценник магазин может получить штраф. Правда, не особо-то и ощутимый — максимум в 290 рублей.

— Нарушение законодательства о торговле и общественном питании, оказании услуг населению влечет наложение штрафа в размере до 10 базовых величин (часть 1 статьи 13.11 Кодекса об административных правонарушениях), — подытожили в обществе защиты потребителей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».