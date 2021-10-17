Как политзаключенные стали президентами: шесть невероятных историй 17.10.2021, 8:51

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После переговоров и «круглых столов» у вчерашних оппозиционеров появлялся шанс прийти к власти.

После свержения диктатуры новыми руководителями ряда стран зачастую становились лидеры оппозиции, проведшие месяцы, а иногда и годы за решеткой.

Сайт zerkalo.io рассказывает истории шести знаменитых политзаключенных, ставших лидерами нации. Их судьбы сложились по-разному: одни успешно руководили странами и стали легендами при жизни, а вот другие не задержались у власти.

Борьба против апартеида и четверть века в тюрьме

Территория современной Южно-Африканской Республики долгое время являлась колонией Англии. В начале ХХ века возник Южно-Африканский союз, ставший доминионом в составе Британской империи (фактически независимое государство, формально признающее власть Лондона).

В 1948-м на выборах победила Национальная партия, во время войны симпатизировавшая нацистам. Основой программы НП являлась политика апартеида (переводится с языка африкаанс как «раздельность»). Из-за нее чернокожие жители страны вынуждено жили в специальных резервациях (бантустанах) и были лишены почти всех гражданских прав. В том числе, запрещались смешанные браки и любые контакты белых и представителей другой расы. Для белых и чернокожих вводились различные места отдыха, они не могли вместе учиться, получать консультацию и врачей и т.д.

Самым известным борцом с апартеидом стал Нельсон Мандела. Еще в 1940-х он присоединился Африканскому национальному конгрессу (АНК) — старейшей партии чернокожих жителей ЮАР, созданной еще в начале прошлого века. Первоначально он являлся сторонником ненасильственного сопротивления. Например, стал одним из создателей первой юридической фирмы под руководством чернокожих, оказывавшей бесплатную или дешевую юридическую помощь африканцам.

Но затем Нельсон перешел на более радикальные позиции и возглавил вооруженное крыло АНК. В 1962-м его арестовали, а два года спустя приговорили к пожизненному заключению. Мандела 18 лет находился в одиночной камере тюрьмы, расположенной на острове около мыса Доброй Надежды. Он имел право на один визит и одно письмо в течение шести месяцев. Следующие годы политик провел в других тюрьмах, где режим был немного мягче.

В 1989-м к власти в ЮАР пришел Фредерик де Клерк. Год спустя он освободил Манделу и легализовал АНК. Начался процесс переговоров о будущем страны.

В 1993-м оба политика получили Нобелевскую премию мира. В следующем году АНК победила на выборах, а Мандела стал на следующие пять лет президентом страны и провел ряд реформ, улучшивших жизнь чернокожего населения.

Борец с апартеидом умер в 2013-м в возрасте 95 лет.

15 лет под арестом за верность идеям отца

Мьянма (ранее Бирма) находится в Юго-Восточной Азии. Она являлась колонией Великобритании, во время Второй мировой войны ее оккупировала Япония.

Лидером борьбы за независимость являлся генерал Аун Сан. В 1947-м его убили заговорщики. Год спустя страна получила независимость, но англичане, уходя из страны заложили мину отложенного действия: пообещали независимость трем областям Мьянмы, в каждой из которых жили свои этнические группы. Кроме того, в стране действовали коммунисты-партизаны, вооруженные силы Гоминьдана (китайской партии, проигравшей Мао Цзедуну борьбу за власть в Китае) и т.д.

Поэтому после провозглашения независимости в стране началась непрекращающаяся гражданская война. Все закончилось военным переворотом, который в 1962-м организовал генерал Не Вин, бывший соратник Аун Сана. Он находился у власти до 1988-го. Как раз тогда в страну вернулась Аун Сан Су Чжи, дочь Аун Сана, получившая образование в Индии и работавшая в США. Женщина создала Национальную лигу за демократию и выступила за перемены в стране. В следующем году ее отправили под домашний арест.

В 1990-м ее партия победила на парламентских выборах, но военные отказались отдавать власть. Аун Сан Су Чжи, ставшая символом сопротивления, получила Нобелевскую премию мира, но не свободу. Она пробыла под домашним арестом 15 лет (с перерывами) и окончательно вышла на свободу в 2010-м.

Пять лет спустя ее партия получила большинство на выборах в парламент. По законодательству Мьянмы Аун Сан Су Чжи не могла стать президентом: ее муж — британец, а дети имеют гражданство других стран. Поэтому она стала министром иностранных дел и государственным советником (должность, соответствующая премьер-министру).

Но в 2021-м в стране случился очередной военный переворот. Аун Сан Су Чжи в очередной раз арестовали, ее будущее пока неизвестно.

Электрик, победивший коммунизм

В конце 1970-х Польша, являвшаяся частью социалистического лагеря, оказалась на грани экономического краха. В 1980-м власти повысили цены на мясо, после чего в Люблине, а затем и в Гданьске вспыхнули забастовки. Рабочие требовали вернуть цены, гарантировать обеспечение продовольствием, разрешить деятельность независимых профсоюзов и освободить политзаключенных, а также восстановить на работе уволенного электрика Леха Валенсу, являвшегося активистом профсоюзов.

Власти пошли на переговоры и признали права рабочих на создание своей организации. В сентябре 1980-го под руководством Валенсы был создан независимый самоуправляемый профсоюз «Солидарность». За пару месяцев туда записалось семь миллионов человек (пятая часть населения), из них миллион коммунистов (треть Полькой объединенной рабочей партии).

В марте 1981 года прошла Всепольская предупредительная забастовка, в которой приняли участие 12−14 миллионов человек. Никаких экономических требований не выдвигалось: лишь солидарность с оппозиционными активистами и поддержка крестьянского профсоюза. Стало понятно, что подавляющее большинство польского населения не поддерживает действующую власть.

В ответ в декабре того года руководитель страны генерал Войцех Ярузельский ввел в Польше военное положение. Оно стало крупнейшей полицейской операцией в XX веке: только сотрудников ZOMO (тогдашнего польского ОМОНа) задействовали 10 тысяч человек. А еще 250 тысяч военных при нескольких тысячах танков и бронетранспортеров.

Одномоментно удалось задержать около пяти тысяч человек, вскоре к ним прибавилось еще столько же. Были закрыты все границы, запрещены все организации, остановлен выпуск всех СМИ. Валенсу также задержали. Он провел под арестом в правительственной резиденции 11 месяцев.

После отмены военного положения «Солидарность» оказалась в подполье. Но ни одна из проблем, стоящих перед страной, так и не была решена.

В конце 1980-х годов руководители Польши пошли на переговоры с оппозицией. Решениями знаменитого «круглого стола» Ярузельский стал без выборов президентом Польши, в нижней палате парламента (сейме) за коммунистами резервировалось большинство. В свою очередь «Солидарность» снова стала легальной, а выборы в верхнюю палату (сенат) проходили на общих основаниях.

Вскоре «Солидарность» получила большинство голосов на выборах. Чуть позже она сформировала правительство. В 1990-м Валенса стал президентом страны. Произошел полный демонтаж коммунистической системы.

Пять лет спустя Валенса не смог переизбраться — проиграл во втором туре. Но его преемником стал не более радикальный политик, а социалист Александр Квасьневский, который в 1980-х являлся министром по делам молодежи и возглавлял Национальный олимпийский комитет страны. Он участвовал в «круглом столе» со стороны власти. При нем Польша осталась демократической страной с рыночной экономикой и продолжила курсу на возвращение в западную цивилизацию, заложенный Валенсой.

Драматург из богатой семьи, ушедший в политику

Семья Вацлава Гавела была богата: им принадлежали киностудия, рестораны, леса и дома в Праге. В 1948-м к власти в Чехословакии пришли коммунисты, конфисковавшие у Гавелом их имущество, 12-летнего Вацлава исключили из школы. Он сделал карьеру критика и драматурга, но при этом с трудом получил гуманитарное образование: закончил вечернюю гимназию, в вузе учился заочно.

В 1968-м случилась «Пражская весна»: попытку Чехословакии построить «социализм с человеческим лицом» оперативно пресекли советские танки. Протестуя против ввода войск, Гавел стал диссидентом. В 1977-м он был одним из инициаторов появления «Хартии-77». Первоначально в этом документе, в том числе, шла речь о праве на свободу выражения своего мнения, веры, гражданских прав, получения образования и т.д. — то, что декларировалось, но не реализовывалось в Чехословакии. Позднее «Хартия» стала движением за гражданские права в стране.

Гавела трижды арестовывали, он провел несколько лет в тюрьме. Когда в стране началась «Бархатная революция» (1989), драматург создал «Гражданский форум» — движение, оппозиционное коммунистической партии. В том же году Гавел стал президентом Чехословакии. Он боролся за сохранение федерации, но в 1993-м между ее частями — Чехией и Словакией — случился мирный развод. Гавел стал президентом первой из этих стран.

В девяностые годы в Чехии прошли удачные экономические реформы, которые проводил премьер Вацлав Клаус, оппонент Гавела. Сам диссидент находился на посту президента два срока и остался моральным авторитетом среди чехов.

Один из авторов «Хартии-77» умер в 2011 году.

От политзаключенного до авторитарного президента

В советское время в Закавказье существовали сильные национальные движения. Неудивительно, что сразу два диссидента стали президентами. Но логика развития событий в обоих странах оказалась весьма схожей.

В Грузии к власти пришел Звиад Гамсахурдия — ученый, литературовед, доктор филологических наук. Когда ему было 15 лет, Гамсахурдия вместе со своим другом Мерабом Коставой основал подпольную молодежную организацию. Спустя два года он получил свой первый условный срок. Затем в его биографии были шесть месяцев в психиатрической больнице и ссылка в Дагестан (поскольку он публично покаялся). Костава отказался и получил реальный срок.

В 1990-м Гамсахурдию избрали председателем Верховного Совета. В апреле 1991-го Грузия объявила независимость, а сам политик был избран президентом страны. Но его правление оказалось недолгим — всего восемь месяцев. В этот период вспыхнул конфликт в Южной Осетии, требовавшей независимости.

Оппоненты и интеллигенция обвиняли Гамсахурдию в авторитаризме: более четверти членов парламента, представлявших оппозицию, были лишены депутатских мандатов; на неопределенное время было приостановлено действие закона о политических партиях; президент стал назначать и смещать руководителей местной администрации; несогласные с его политикой перестали получать доступ на телевидение и радио.

В декабре он попытался разоружить вооруженные группы (в том числе, местную Национальную гвардию). Последняя подняла мятеж. На улицах Тбилиси началась настоящая война. В итоге Гамсахурдия в январе 1992-го покинул Тбилиси. Гражданская война в стране продолжалась до конца 1993-го и завершилась после загадочной смерти бывшего президента.

Год у власти и возвращение советских вождей

Независимость Азербайджан встретил с президентом Аязом Муталибовым, вчерашним главой местной компартии. Но в атмосфере всеобщего хаоса и поражений в войне с Арменией за Нагорный Карабах к власти пришел Абульфаз Эльчибей, выигравший в июне 1992 года президентские выборы.

Историк, кандидат наук Эльчибей рано примкнул к диссидентскому движению. Он организовал в вузе студенческий кружок, участники которого обсуждали возможность восстановления независимости страны. В 1975-м его арестовали и приговорили к полутора годам лишения свободы в колонии. После освобождения он работал в Академии наук, а во время перестройки возглавил Народный фронт Азербайджана. Предвыборную кампанию он вел под лозунгом «Тюркизм, исламизм, модернизация».

Короткое правление Эльчибея пришлось на время войны с Арменией, нестабильности, слабости государственного аппарата. Сторонники нового президента имели слабый государственный опыт.

Уже в мае 1993 года случился военный мятеж, а в июне 1993-го Эльчибея, находившегося у власти всего год, отстранили. Умер он в 2000-м.

В обоих странах к власти пришли прежние лидеры. Грузию возглавил Эдуард Шеварднадзе, руководивший этой республикой в 1972—1985 годах. Новым главой Азербайджана стал Гейдар Алиев, являвшийся руководителем местной компартии (1969−1982). Проблемы в обоих странах никуда не исчезли. Но в Грузии кризис в экономике, коррупция и фальсификации на выборах привели в 2003-м к знаменитой «Революции роз», приведшей к власти Михаила Саакашвили. А вот семья Алиева до сих пор управляет Азербайджаном.

Почему они победили?

У каждого из героев этого текста — своя история и опыт. Но все же, почему у них получалось стать у руля своих стран?

У жителей каждой из них стран были свои примеры для подражания.

Перед глазами темнокожих жителей ЮАР были другие африканские страны, где представители местного большинства находились у власти.

Граждане Мьянмы видели примеры азиатских государств, выбравших демократический путь развития и процветающих (Япония, Южная Корея).

В странах социалистического блока были еще живы воспоминания о демократии и рыночной экономике. Оппозиционеры в этих странах пытались перевернуть советскую страницу и восстановить естественное — с их точки зрение — развитие тех же Польши или Чехословакии. Возможно, именно отсутствие таких воспоминаний и слишком длительный советский опыт помешал политзаключенным в Грузии и Азербайджане сохранить власть.

За героями этого текста стояли мощные, массовые, относительно единые организации или движениями. Последние являлись прообразами политических партий, способных бороться за власть. А их лидеры в массовом сознании воплощали те идеалы, за которые боролось общество. Сам факт страданий — от домашнего ареста до нахождения в тюрьме — превращался в символ доверия и своеобразный нравственный мандат от населения на право возглавить страну.

Когда диктатура или авторитарный режим свергались, происходили переговоры или «круглые столы», а у вчерашних оппозиционеров появлялся шанс прийти к власти.

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