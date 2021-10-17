Диктатура слаба и крошится на глазах 1 Телеграм-канал «Баста!»

17.10.2021, 8:54

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Общенациональная забастовка поможет закончить эту клоунаду.

Лукашистские холуи изо всех сил пытаются по-старинке прикрыть неприглядную правду под пышным фасадом лжи. И, конечно, все белорусы «поверили» в плановое падение луканомики, да и в заряд бодрости от европейских санкций.

Давайте сосредоточимся на том, как быстрее закончить эту клоунаду. Общенациональная забастовка — это один из самых эффективных способов протеста. Это наше конституционное право, наша обязанность как честных и свободных людей, наш мирный отпор агрохунте.

Присоединяйтесь сами и агитируйте друзей. Мы можем победить!

Жыве Беларусь!

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