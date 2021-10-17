В России к набережной города прибило восьмиметровую торпеду 6 17.10.2021, 8:58

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Инцидент произошел в Северодвинске.

Восьмиметровую торпеду выбросило на берег Белого моря недалеко от набережной Зрячева в городе Северодвинск Архангельской области РФ, сообщает sprotyv.info.

После обнаружения находки, были вызваны сотрудники МЧС. Выяснилось, что найденный объект является имитатором «Бериллий»

«Как сообщает Северодвинская служба спасения, на берег моря выбросило утерянное «специалистами» изделие 2547, которое представляет собой имитатор гидроакустического противодействия «Бериллий» — средство радиоэлектронной борьбы ПЛ под водой», — сообщает новостной ресурс.

Данный имитатор предназначен для подавления гидроакустических средств противолодочных сил, систем наведения торпед, отвода самонаводящихся торпед от ПЛ.

Длина данного военного изделия составляет примерно 8 метров, диаметр около 530 мм, а вес 1,5 тонны. У него существует два исполнения: учебное и практическое.

Как и при каких обстоятельствах было утеряно изделие, неизвестно, однако комментаторы новости предположили, что по номеру изделия удастся найти автора этого происшествия.

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