Питерские амбиции: в Минске продается «однушка» с потолками почти в четыре метра
- 17.10.2021, 9:08
- 6,274
Сколько хотят за небольшую квартиру в доме 1900 года постройки?
В Минске в доме на Киселева, 28 (район Осмоловки) продается однокомнатная квартира, в которой высота потолков составляет почти четыре метра, пишет realt.by.
Дом построен в 1900 году из такого же красного кирпича, как и корпуса пивоваренного завода напротив. Скорее всего, здание имело какое-либо отношение к заводу. Здесь располагались либо квартиры для работников, либо гостиница.
Сегодня дом является историко-культурной ценностью. Кстати, здесь огромная парадная и одно из самых красивых окон в стиле модерн в городе.
Квартира расположена на первом этаже и имеет площадь 45 квадратных метров (жилая — 22, кухня — 11).
— Светлая, атмосферная квартира с большими окнами и широкими подоконниками, — так описывают квартиру в объявлении.
В квартире совмещенный санузел, сделан нормальный ремонт. Напольное покрытие — ламинат. Она продается с холодильником, кроватью, комодом. Проведено оптоволокно.
Возле дома находятся сезонный развлекательный центр «Песочница», бары, рестораны, кафе, музей, театры, магазины, парк. До станций метро «Площадь Победы» и «Немига» можно добраться пешком за 15 минут или на общественном транспорте.
Цена: $ 85 000.