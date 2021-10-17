Питерские амбиции: в Минске продается «однушка» с потолками почти в четыре метра 17.10.2021, 9:08

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Сколько хотят за небольшую квартиру в доме 1900 года постройки?

В Минске в доме на Киселева, 28 (район Осмоловки) продается однокомнатная квартира, в которой высота потолков составляет почти четыре метра, пишет realt.by.

Дом построен в 1900 году из такого же красного кирпича, как и корпуса пивоваренного завода напротив. Скорее всего, здание имело какое-либо отношение к заводу. Здесь располагались либо квартиры для работников, либо гостиница.

Сегодня дом является историко-культурной ценностью. Кстати, здесь огромная парадная и одно из самых красивых окон в стиле модерн в городе.

Квартира расположена на первом этаже и имеет площадь 45 квадратных метров (жилая — 22, кухня — 11).

— Светлая, атмосферная квартира с большими окнами и широкими подоконниками, — так описывают квартиру в объявлении.

В квартире совмещенный санузел, сделан нормальный ремонт. Напольное покрытие — ламинат. Она продается с холодильником, кроватью, комодом. Проведено оптоволокно.

Возле дома находятся сезонный развлекательный центр «Песочница», бары, рестораны, кафе, музей, театры, магазины, парк. До станций метро «Площадь Победы» и «Немига» можно добраться пешком за 15 минут или на общественном транспорте.

Цена: $ 85 000.

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