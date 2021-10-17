Новые сводки о катастрофе в Беларуси: золотой фонд хирургов-онкологов бросили на борьбу с «короной» 3 17.10.2021, 9:18

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Медики рассказали шокирующие факты.

Телеграм-канал «Белые халаты» добавил информации к шокирующей сводке новостей о COVID-19 в Беларуси:

Микрохирургия-1 в 10 ГКБ закрывается под прием коронавирусных пациентов. Остается «чистой» лишь микрохирургия-2.

Единственное «чистое» отделение на тотально коронавирусную больницу, к сожалению, приносит некоторым пациентам, которые госпитализируют в чистую микрохирургию, неприятный сюрприз в виде COVID. Однако, медики не исключают, что вскоре вновь вся 10 ГКБ целиком будет работать только как инфекционная больница.

За вчерашнюю ночь в минском онкодиспансере (МГКОЦ) умерли 6 ковидных пациентов.

Некоторым онкопациентам МГКОЦ действительно переносят оперативные вмешательства из за решения закрыть под прием коронавирусных пациентов 5 корпус МГКОД. Нам пишут:

«Здравствуйте. Я пациент онкодиспансера. Назначена была операция на 20.10 срочная из- за агрессивного рака, но сегодня позвонили и сказали, что отложено все до неопределенного времени. Никто ничего не знает. Сказали ждать, что позвонят. Золотой фонд хирургов-онкологов будет брошен на борьбу с короной. Они называют это катастрофой и для себя, и для онкобольных».

«Добрый день, на понедельник была назначена операция в МГКОЦ, все отменили: бегайте и ищите сами где сделать овариэатомию. Была гормонозависимая опухоль, сейчас рецидив, мне нужно срочно удалить яичники. Может есть идеи где? Все закрыто, нигде не берут…»

Помимо онкодиспансера закрыта на ковидные койки гинекологическая больница в Минске, все плановые операции отменены с октября.

Временно, с 28 сентября, приостановлено оказание медицинской помощи в Городском кабинете патологии климакса, в Городском центре по лечению эндометриоза, на койках краткосрочной амбулаторной хирургии, плановые оперативные вмешательства. Все эти койки переведены под прием ковидных больных.

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