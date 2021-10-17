Крах семейного бюджета: как минчанин преподал жене самый дорогой урок вождения 1 17.10.2021, 9:31

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Что будет с супругами, которые разбили кучу машин в минском дворе?

Уходящая неделя запомнится массовым ДТП, которое случилось тихим вечером в минском дворе в Курасовщине. Автомобиль такси на скорости врезался в припаркованные машины, собрав в кучу сразу пять. А когда растерянные автовладельцы вышли на улицу, то наткнулись на агрессию со стороны тех, кто и учинил весь этот беспредел. Отвечать теперь супругам: жене, которая находилась за рулем такси, и мужу, который вот так нестандартно учил ее вождению. Что им грозит?

Разбираем этот случай, а также вспоминаем другие, когда выпитый алкоголь обходился водителям очень дорого, пишет onliner.by.

Самый дорогой урок вождения

О произошедшем вечером 11 октября во дворе по улице Брестской нам сообщили читатели. Поначалу все выглядело как ДТП с большим числом участвовавших автомобилей, которое, однако, могло случиться из-за какой-нибудь случайности: например, водитель такси перепутала педали.

«За рулем были муж и жена, оба пьяные вдрызг», — такое сообщение мы тоже получили, но поверить в этот сценарий было непросто.

Фото: onliner.by

Затем официальную версию озвучила ГАИ: «Водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь по улице Брестской в направлении улицы Кижеватова, совершила наезд на пять припаркованных транспортных средств: BMW, Infiniti, Mazda, Suzuki и Kia. В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения».

Но вот самое знаковое в этой истории: женщина не имела права управления транспортным средством, а также находилась в состоянии опьянения. Результаты освидетельствования показали 2,34 промилле. Рядом на пассажирском сиденье находился муж (владелец автомобиля), который также был в состоянии опьянения — 2,65 промилле.

Во дворе они затеяли разборки с владельцами поврежденных авто, а прибывшим сотрудникам ГАИ, не отнекиваясь, подтвердили, что выпивали, после чего сели в машину: муж стал учить жену вождению. Оба на камеру подтвердили, что знали о предусмотренной законом ответственности за такие действия. Что ж, допустим. Но представляли ли они масштабы?

Штраф

Давайте считать вместе. Ответственность за управление автомобилем в нетрезвом виде то и дело ужесточается. Актуальная редакция Кодекса об административных правонарушениях датирована 6 января 2021 года — смотрим там статью 18.15 («Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством такому лицу либо отказ от прохождения проверки (освидетельствования)»).

За рулем Volkswagen находилась женщина — при освидетельствовании у нее выявили 2,34 промилле, что означает квалификацию нарушения по части 2 указанной статьи («Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения при наличии абсолютного этилового спирта в крови или выдыхаемом воздухе в концентрации свыше 0,8 промилле»).

Ответственность прописана однозначно: штраф в размере 200 базовых величин (5800 рублей) с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком на пять лет.

Кроме того, она управляла транспортным средством, не имея на это права, — это нарушение по части 1 статьи 18.14 КоАП, что влечет наложение штрафа в размере от 5 до 20 базовых величин (от 145 до 580 рублей).

Фото: onliner.by

Мужчина же передал управление транспортным средством супруге, понимая, что она находится в нетрезвом состоянии. Это нарушение, предусмотренное частью 3 статьи 18.15 («Передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения»), которое влечет наложение штрафа в размере от 50 до 100 базовых величин (от 1450 до 2900 рублей) с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком на три года.

И он же передал право управления жене, зная, что у нее нет прав (обучал же вождению), — та же часть 1 статьи 18.14 и тот же штраф в размере от 5 до 20 базовых величин (от 145 до 580 рублей).

Итого только по двум статьям КоАП эта семья может попасть почти на 10 тыс. рублей штрафа. На нашей памяти это самый дорогой урок вождения.

А ведь еще будет ответственность за совершение дорожно-транспортного происшествия, да и только ли за это?

Лишение прав

Вполне вероятно, что у него права заберут на три года: иного в Кодексе об административных правонарушениях не предусмотрено. Мы помним, что ехали они на автомобиле с обозначениями такси, что наводит на мысли о возможной потере заработка вследствие нарушения.

У нее прав не было, но лишение на пять лет — безальтернативный вариант в соответствии с частью 2 статьи 18.15 КоАП. И речь не о лишении водительского удостоверения: тот, на кого накладывается эта мера, не сможет получить водительские права в обозначенный срок, даже если у него их не было прежде.

Фото: onliner.by

Компенсация за разбитые автомобили

В совокупности в ДТП было повреждено шесть автомобилей, включая Volkswagen, в котором находились супруги. У нас нет сведений о том, является ли машина собственностью кого-то из них — не исключено, что и в этой части им грозят какие-то обязательные выплаты. Но уж повреждения пяти чужих авто компенсировать наверняка придется.

И наличие страхового полиса никак не облегчает бремя ответственности с учетом обстоятельств, ведь речь может идти о виновности нетрезвого водителя. Ранее мы поясняли, что в таких случаях выплаты потерпевшим производит страховщик виновной стороны, но виновника ожидает регресс. Если страховки у виновника не было, а у пострадавших была, то выплаты потерпевшим производит Белорусское бюро по транспортному страхованию.

«Необходимо обратиться, во-первых, к указу президента от 25 августа 2006 года №530 „О страховой деятельности“, а также к уставу Белорусского бюро по транспортному страхованию. Пункт 39 этого устава определяет, в каких случаях производятся расчеты с потерпевшими. В частности, потерпевший может рассчитывать на выплаты, даже если у причинителя вреда, к примеру, отсутствовал договор обязательного страхования. Обязательное условие при этом: у самого потерпевшего договор обязательного страхования должен быть. В таком случае Белорусское бюро по транспортному страхованию производит выплаты», — поясняли специалисты.

А расплатившись с потерпевшими, страховщики обязательно направят регрессный иск виновнику. В какую сумму обойдется восстановление пяти автомобилей, остается только догадываться, а уж как минимум у Infiniti и BMW повреждения выглядели весьма значительными.

Фото: onliner.by

Придется ли отвечать за потасовку?

О том, что происходило непосредственно после ДТП, корреспонденту Onlíner рассказал очевидец.

— Было много свидетелей. Выбежали владельцы автомобилей, между ними и этими пьяными завязалась словесная перепалка. Стали распускать руки с обеих сторон. Мужчину из такси пару раз точно ударили, женщина из этой машины ударила по лицу владельца одного из разбитых авто, — сообщил он.

Эти слова иллюстрирует видео, предоставленное еще одним очевидцем.

К примеру, если автовладелец, которого ударили, проявит принципиальность и обратится с заявлением в милицию, это приведет к разбирательству и, не исключено, дополнительной ответственности для участвовавших в потасовке.

Без права на ошибку

Нужно ли говорить, что следующий подобный проступок грозит каждому из супругов еще бо́льшими неприятностями?

За повторную в течение года езду без прав (равно как и передачу управления «бесправнику») предусматривается штраф уже от 20 до 50 базовых величин, или общественные работы, или административный арест (часть 2 статьи 18.14 Кодекса об административных правонарушениях). А уж если «бесправник» задерживается третий раз в течение года, то наступает уголовная ответственность по статье 317-2 Уголовного кодекса («Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления»): соответствующие изменения в УК вступили в силу с 19 июня 2021 года. Санкция части 1 этой статьи предусматривает наказание в виде общественных работ, или штрафа, или исправительных работ на срок до шести месяцев, или ареста с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.

Фото: onliner.by

Повторная в течение года езда за рулем без прав (либо передача управления такому лицу) — также прямой путь к уголовной ответственности. По части 1 статьи 317-1 УК такой поступок наказывается исправительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или арестом с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью со штрафом, или ограничением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью со штрафом, или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

В общем, все очень и очень серьезно.

Постскриптум

В ГАИ Минска корреспонденту Onlíner рассказали, что разбор полетов по факту этого ДТП назначен на конец следующей недели. Как бы все ни обернулось, можно с уверенностью говорить о том, что последствия необдуманного поступка еще долго будут преследовать эту семью. Такова расплата за ошибку, которая могла привести к еще более плачевным последствиям: просто счастье, что обошлось без пострадавших.

Фото: onliner.by

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