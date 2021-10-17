Стало известно, какие данные клиентов будут «сливать» белорусские банки 2 17.10.2021, 9:46

7,144

Информация будет направляться в Комитет госконтроля.

Совет министров Беларуси изменил инструкцию «О порядке заполнения, представления, регистрации, учета и хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю».

Теперь белорусским банкам надо будет внести изменение в подачу информации, пишет «Инфобанк».

Что такое «специальный формуляр»? Это документ, который составляется в банке и отсылается в департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля (КГК).

Вот как он выглядит:

Этот формуляр предоставляется максимум на следующий день после оформления: «Специальный формуляр предоставляется в ДФМ не позднее рабочего дня, следующего за днем осуществления операции; при поступлении средств по международным расчетам – не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления подтверждающих документов; при приостановлении финансовой операции (не совершении) – в день ее приостановления (не совершения). В случае не поступления подтверждающих документов по международным расчетам специальный формуляр представляется на следующий рабочий день после дня истечения установленного законодательством срока для представления подтверждающих документов…»

Какие должны быть причины что бы его составить? Причин на самом деле, достаточно много. Вот здесь целая статья посвященная этим причинам. Есть причины, которые привязаны к конкретным значениям, и есть просто причины описывающие подозрительное поведение клиента.

Давайте посмотрим что поменяли в этой Инструкции : «На основании части девятой статьи 9 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. No 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Инструкцию о порядке заполнения, представления, регистрации, учета и хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю, утвержденную постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. No 367, следующие изменения..»

Вот первое серьезное изменение, банки должны будут сразу же указать владельцев компании, которым банк отказал в открытии счета: «При отказе организации в открытии счета, заключении договора на осуществление финансовых операций в письменной форме на втором листе специального формуляра указываются сведения об этой организации, на последующих листах – сведения о ее представителе (представителях) и бенефициарном владельце (владельцах)…»

Еще одно изменение - при ипотеке нужно будет указание точной стоимости недвижимого имущества: «Для финансовых операций по передаче в залог (ипотеку) недвижимого имущества в поле 3.7 «Сумма цифрами в валюте» указывается стоимость недвижимого имущества, указанная в договоре о залоге (ипотеке).»

Следующее изменение - при операциях с криптовалютой будет указываться конкретная криптовалюта, ее код: " «Для цифровых знаков (токенов) указываются трехзначные буквенные коды:

ADA – Cardano;

BCH – Bitcoin Cash;

BNB – Binance Coin;

BTC – Bitcoin;

BUS – Binance USD;

DOG – Dogecoin;

DOT – Polkadot;

ETC – Ethereum Classic;

ETH – Ethereum;

FIL – Filecoin;

ICP – Internet Computer;

LNK – Chainlink;

LTC – Litecoin;

LUN – Terra;

MTC – Polygon;

SOL – Solana;

THT – THETA;

TRX – TRON;

UNI – Uniswap;

USC – USD Coin;

UST – Tether;

VET – VeChain;

WBC – Wrapped Bitcoin;

XLM – Stellar;

XRP – XRP;

ITC – иные цифровые знаки (токены).»;

Так же будут указываться валюта и сумма средств на счете при блокировке или замораживании денег клиента: «...Если средства заморожены или финансовая операция заблокирована, в полях 3.7 «Сумма цифрами в валюте» и 3.8 «Код валюты» в отношении денежных средств указываются сумма и наименование валюты замороженных средств или сумма и наименование валюты заблокированной финансовой операции.

В отношении иных замороженных средств или заблокированных финансовых операций сведения указываются в поле 3.13 «Дополнительная информация» с соблюдением требований, перечисленных в частях второй–четвертой настоящего пункта.

При зачислении ценных бумаг на счета «депо», поступлении банковских, денежных, а также почтовых денежных переводов на счета (электронные кошельки, учетные записи (аккаунты), лицевые счета абонентов операторов сотовой подвижной электросвязи и другое) юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, к которым применены меры по замораживанию средств..»

Так же расширился справочник видов финансовых операций, добавили следующие позиции:

«2118 отправка (получение) денежных средств посредством автоматизированной информационной системы единого расчетного и информационного пространства

2119 возврат абоненту неиспользованного остатка денежных средств, внесенных в качестве аванса за услуги сотовой подвижной электросвязи, по письменному заявлению абонента – физического лица при расторжении абонентского договора с операторами сотовой подвижной электросвязи

2120 выплата перестраховочной премии или ее части

7103 предоставление займа по договору, заключенному посредством сервиса онлайн-заимствования

7104 возврат займа по договору, заключенному посредством сервиса онлайн-заимствования»

Изменили признаки подозрительности и добавили много новых, особенно связанных с ПВТ и сервисами онлайн кредитования:

« заменить позицией «155 необычность в поведении участника финансовой операции при открытии счета или осуществлении финансовой операции от своего имени и в своих интересах, дающая основания полагать, что он действует в интересах иного лица, наличие критериев отнесения клиента к субъектам с повышенным риском участия в схемах легализации преступных доходов, уклонения от уплаты налогов, сборов (пошлин), сокрытия коррупционных и других преступлений в экономической сфере либо намерения клиента открыть счет (счета), электронный кошелек (электронные кошельки) могут быть связаны с получением и (или) легализацией доходов, полученных преступным путем»

заменить позицией «179 осуществление участником финансовых операций транзитных операций без явного экономического смысла, когда денежные средства зачисляются на банковский счет из-за границы от одного или нескольких контрагентов либо в рамках одного лица и перечисляются в полном или подавляющем объеме иному нерезиденту, либо в рамках одного лица, в том числе с покупкой-продажей или конверсией (обменом) иностранной валюты»;

дополнить приложение позицией «183 осуществление финансовых операций их участником по перечислению денежных средств, в том числе дивидендов, нерезиденту, если возникают подозрения в выводе капитала за рубеж либо в пользу организации, соответствующей критериям отнесения к субъектам с повышенным риском участия в схемах легализации преступных доходов, уклонения от уплаты налогов, сборов (пошлин), сокрытия коррупционных и других преступлений в экономической сфере»;

дополнить приложение позицией «207 внесение участником финансовой операции денежных средств в гарантийный фонд Национального форекс-центра (возврат этим участником средств из гарантийного фонда) со счета (на счет), открытого (открытый) в оффшорной зоне»;

Прошлись по сервисам онлайн кредитования: дополнить приложение позициями: «320 заключение посредством сервиса онлайн-заимствования договора займа, если заимодавец зарегистрирован или имеет место нахождения в оффшорной зоне

321 заключение заимодавцем договора на предоставление займа посредством сервиса онлайн-заимствования в короткие сроки (как правило, в течение месяца) после привлечения им займа посредством сервиса онлайн-заимствования

322 заключение договора займа, если информация, имеющаяся у оператора сервиса онлайн-заимствования, не позволяет определить источник происхождения денежных средств заимодавца

323 частичный или полный возврат займа третьим лицом, не являющимся членом семьи заемщика или лицом, осуществляющим исполнение обязательства заемщика по договору, заключенному посредством сервиса онлайн-заимствования в обеспечение исполнения обязательств по договору займа

324 систематический досрочный возврат займов в течение небольшого периода времени после их привлечения посредством сервиса онлайн-заимствования

325 систематическое в течение анализируемого периода заключение несколькими заемщиками договоров посредством сервиса онлайн-заимствования на привлечение займов от одного заимодавца

326 систематическое в течение анализируемого периода заключение несколькими заимодавцами договоров посредством сервиса онлайн-заимствования на предоставление займов одному заемщику

327 привлечение на основании договоров, заключенных посредством сервиса онлайн-заимствования, займов разными заемщиками (от разных заимодавцев), представителем (посредником) у которых является одно и то же лицо»;

Обратили пристальное внимание на ПВТ: дополнить приложение позициями:

«501 использование клиентом для расчетов по финансовым операциям на сумму, равную или превышающую 1000 базовых величин, с резидентом Парка высоких технологий или другими лицами через резидента Парка высоких технологий банковского счета либо электронного кошелька, открытого в оффшорной зоне

502 представление клиентом вызывающей подозрение информации, в том числе информации, которую резиденту Парка высоких технологий невозможно (чрезвычайно сложно) проверить или проверка которой является чрезмерно дорогостоящей

503 немотивированный отказ клиента от представления запрашиваемых резидентом Парка высоких технологий документов (сведений) или неоправданные (необычные) задержки в их представлении либо чрезмерная обеспокоенность клиента вопросами конфиденциальности

504 представление резиденту Парка высоких технологий клиентом документов (их копий, изображений), вызывающих сомнение в их подлинности (достоверности), либо подложных документов

505 необоснованное дробление суммы финансовой операции, направленное на возможное уклонение клиента резидента Парка высоких технологий от регистрации в специальном формуляре

506 систематическое в течение анализируемого периода осуществление клиентом-организацией вывода средств с его учетной записи (аккаунта) на его банковский счет, электронный кошелек с последующим внесением на его учетную запись (аккаунт) средств в близких по значению суммах (размерах)

507 отсутствие явного экономического смысла в финансовой операции клиента резидента Парка высоких технологий

508 необоснованная поспешность в проведении финансовой операции, на которой настаивает клиент резидента Парка высоких технологий

509 использование клиентом-организацией для расчетов по финансовым операциям на сумму, равную или превышающую 1000 базовых величин, с резидентом Парка высоких технологий или другими лицами через резидента Парка высоких технологий банковского счета, открытого в стране, отличной от страны его регистрации (резидентства). Данный признак не применяется, когда получатель средств и банк, в который поступают денежные средства, являются резидентами стран, входящих в Европейский союз и (или) Европейскую ассоциацию свободной торговли

510 осуществление клиентом нескольких финансовых операций, каждая из которых в отдельности не является подозрительной, но по совокупности особенностей которых такие финансовые операции вызывают у резидента Парка высоких технологий подозрения в том, что они осуществляются в целях уклонения от уплаты налогов, сборов (пошлин), иных обязательных платежей, легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности, финансирования распространения оружия массового поражения и (или) уклонения от регистрации финансовых операций в специальном формуляре

511 осуществление участником финансовой операции финансовых операций по учетной записи (аккаунту), если возникает обоснованное подозрение, что такой учетной записью (аккаунтом) пользуется третье лицо, а не сам клиент (представитель клиента), либо представление клиентом письменного подтверждения об отсутствии другого лица, в интересах которого совершается финансовая операция, если по итогам взаимодействия с клиентом по вопросу об определении этого другого лица у резидента Парка высоких технологий сохранилась уверенность (сохранились подозрения) в его существовании

512 разовое или неоднократное в течение анализируемого периода приобретение или отчуждение цифровых знаков (токенов) на общую сумму, равную или превышающую 500 базовых величин, физическим лицом, не достигшим двадцати одного года, а также физическим лицом, достигшим пожилого возраста (шестидесяти лет либо старше), который с высокой степенью вероятности не в состоянии получать необходимый для подобных операций доход

513 использование клиентом для расчетов по финансовым операциям на сумму, равную или превышающую 1000 базовых величин, с резидентом Парка высоких технологий или другими лицами через резидента Парка высоких технологий банковского счета либо электронного кошелька третьего лица (за исключением случаев, при которых используется банковский счет либо электронный кошелек представителя клиента, действующего на основании доверенности, прямопредусматривающей соответствующие полномочия)

514 разовое или неоднократное в течение анализируемого периода осуществление клиентом финансовой операции на сумму, превышающую 2000 базовых величин, связанной с вводом средств на его учетную запись (аккаунт), приобретением или отчуждением токенов за белорусские рубли, иностранную валюту, электронные деньги, обменом токенов на другие токены, если это не обусловлено характером деятельности клиента резидента Парка высоких технологий и (или) информация в отношении данного клиента не позволяет определить источник происхождения средств клиента

515 осуществление клиентом финансовых операций, если у резидента Парка высоких технологий возникают подозрения, что они могут быть связаны с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, в том числе на основании критериев, определяемых международными организациями

516 разовое или неоднократное в течение анализируемого периода перечисление (перевод) клиентом оператора криптоплатформы денежных средств (электронных денег) на банковский счет (в электронный кошелек) данного оператора на общую сумму, равную или превышающую 500 базовых величин, для осуществления торгов токенами без проведения клиентом таких торгов либо проведение торгов на сумму, не превышающую 10 процентов от перечисленной (переведенной) суммы

517 разовое или неоднократное в течение анализируемого периода дарение (предоставление на безвозмездной безвозвратной основе) через резидента Парка высоких технологий токенов между участниками финансовой операции, не состоящими между собой в браке, в отношениях близкого родства или свойства, в отношениях опекуна (попечителя) и подопечного

518 клиентом для осуществления финансовой операции используются (планируются к использованию) «anonymiser software», «IP mixers», «coin mixers», иные программы-анонимайзеры (в том числе виртуальные кошельки, которые исключают возможность отслеживания операций, совершаемых с их использованием, например, Dark Wallet) или используется (планируется к использованию) виртуальный кошелек, с применением которого совершались операции на торговых площадках «Silk Road», «AlphaBay», «Hansa», «Dream Market», «CGMC» либо иных торговых площадках в сети Интернет, в отношении которых известно, что они используются для осуществления противоправной деятельности, и (или) резидентом Парка высоких технологий по итогам применения программного обеспечения или услуг установлена высокая степень риска использования указанного виртуального кошелька для осуществления противоправной деятельности (участия в ней)

519 пополнение учетной записи (аккаунта) клиента резидента Парка высоких технологий денежными средствами без использования банковских счетов, электронных кошельков

520 получение резидентом Парка высоких технологий отказа клиента в представлении информации об источниках происхождения средств клиента либо получение разъяснений, вызывающих сомнения в их достоверности

521 осуществление финансовой операции, не соответствующей ни одному из критериев выявления и признаков подозрительных финансовых операций, в отношении которой у резидента Парка высоких технологий возникают подозрения, что она осуществляется в целях легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности, финансирования распространения оружия массового поражения

959 разовое или неоднократное в течение анализируемого периода поступление средств на лицевой счет клиента – абонента оператора сотовой подвижной электросвязи, отличающееся от обычной практики пополнения лицевых счетов клиентов

960 возврат неиспользованного остатка денежных средств на сумму, равную или превышающую 100 базовых величин, внесенных в качестве аванса за услуги сотовой подвижной электросвязи, по письменному заявлению абонента – физического лица при расторжении абонентского договора с оператором сотовой подвижной электросвязи

969 отличие стоимости предмета лизинга по договору финансовой аренды (лизинга) от стоимости его приобретения более чем на 100 процентов».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».