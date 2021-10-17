Юная белоруска из многодетной семьи победила на престижном вокальном конкурсе в Италии 1 17.10.2021, 9:52

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Конкурсанты выступали на сцене легендарного театра Ariston.

Белоруска Ксения Галецкая стала победителем международного фестиваля «SanRemo Junior», завоевав Гран-при. Об этом она сообщила в своем инстаграме.

SanRemo Junior — один из престижных вокальных конкурсов для детей до 15 лет, который проходит под патронажем Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) и администрации Сан-Ремо.

Конкурсанты выступают на сцене легендарного театра Ariston, где каждый год проходит знаменитый фестиваль Сан-Ремо.

Ксении Галецкой 14 лет. Она родилась в многодетной семье в Гомеле. В 2015-м стала финалисткой 5 сезона талант-шоу телеканала ОНТ «Я пою». Завоевала Гран-при на Международном детском музыкальном конкурсе «Витебск-2019».

С 2018 года Ксения живет в Минске и занимается в студии искусств продюсерского центра «Спамаш».

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