Лучшее начало дня: врач рассказала, какие продукты выбирать на завтрак 1 17.10.2021, 9:56

3,062

Они повышают защитные силы организма.

Специалисты советуют употреблять на завтрак исключительно натуральные продукты и избегать солений, копчений и прочей обработанной пищи, пишет ГолосUA.

Важное правило – завтрак обязательно должен быть сытным, ведь он дает заряд энергии на весь день, фактически определяя на сутки ваш "ритм". При этом важно помнить, что не все продукты можно есть на голодный желудок.

"Многие говорят, что на завтрак не хватает времени, но это не выдерживает никакой критики, ведь на завтрак идеально подходят простые продукты, которые можно приготовить довольно быстро – каши, омлеты, например", – говорит диетолог Людмила Бабич.

Стоит помнить, что утром обменные процессы в человеческом организме протекают наиболее интенсивно, потому, если к примеру, на ужин стоит избегать лишних калорий, то завтрак может быть довольно плотным.

Завтрак может быть как белковым, так и углеводным. Во втором случае, лучшим выбором станут каши.

"Сложные углеводы расщепляются медленно и потому надолго обеспечивают вас энергией и бодростью. Потому очень полезны каши – геркулесовая, гречневая, пшенная. А клетчатка, которая в них содержится, помогает снизить уровень холестерина и регулирует уровень сахара в крови", – уверяет эксперт.

Важно, чтобы каши были натуральными, а не так называемого "быстрого приготовления", ведь в таких продуктах практически нет полезных минералов и веществ, которые могут надолго обеспечить вас энергией.

Еще один вариант для завтрака – яйца, это легкий и полезный белок.

"Яичница или яйца «вкрутую» с кусочком цельнозернового хлеба – прекрасное начало дня. Такая трапеза поддержит чувство сытости до самого обеда и обеспечит вас энергией и необходимыми микроэлементами", – уверяет эксперт.

Важно также правильно выбирать для завтрака напиток. Если вы привыкли пить кофе – не стоит отказывать себе в удовольствии, но, желательно, после приема пищи.

Самым полезным напитком для завтрака эксперты считают зеленый чай. Это прекрасное дополнение к завтраку. Вместо сахара, можно добавить в трапезу ложечку меда.

По словам специалиста, мед- это единственная сладость, которая не только позволена, но и крайне полезна на завтрак. Ведь практически 40% углеводов, содержащихся в меде, составляет фруктоза, которая нормализует ферментативные процессы в организме и позитивно воздействует на сердечно-сосудистую систему, позволяя избежать скачков артериального давления в течение всего дня.

Зеленый чай, в свою очередь, содержит полезные антиоксиданты, а еще – танин и кофеин, которые оказывают возбуждающее действие на нервную систему и помогают организму проснуться, а минералы и антиоксиданты повышают защитные силы организма.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».