«Больных с 25% поражения легких уже не кладут в больницу» 1 17.10.2021, 10:12

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Фото: Reuters

Врачи рассказали о кошмарах четвертой волны коронавируса в Беларуси.

Работники минских медицинских учреждений Беларуси рассказали «Радыё Свабода» шокирующие факты о работе во время эпидемии COVID-19.

«Чем закончится этот кошмар, никто не знает»

Медицинская сотрудница А. (имя и фамилия есть в редакции):

«Обстановка ужасная. Только в нашей клинике за выходные на прошлой неделе умерли 32 пациента.

Людей класть некуда. В палате на 6 человек находятся 9. Кто не поместился, лежит на каталке. Уже сказали, что больных будут размещать в оперблоке (в операционной), так как там есть подводка кислорода, которого сейчас катастрофически не хватает.

Руководство спрашивает: "Почему у вас ломаются аппараты Боброва (используют для увлажнения чистого кислорода - РС)?» Что на это отвечать? Потому что это устройства, которым свойственно ломаться?

Доходит до того, что в рабочем чате медики пишут: «Может, у кого-то будет лишний кислород, увлажнитель?».

В одной из клиник из-за низкой температуры ночью подмерзли клапаны баллонов. Из-за этого произошла задержка подачи кислорода для пациентов в реанимации. Позже в этой клинике в тот же день умерли 4 человека, среди них беременная женщина на последнем месяце. Ей быстро сделали кесарево сечение, и ребенка спасли.

Я не знаю, уже здесь речь идет о халатности, или о суете, в которой мы работаем.

Все замалчивается, как будто ситуация «спокойная». Люди как ходили без масок, так и продолжают это делать. Больных госпитализировать некуда. В моем отделении зарплата осталась такой, как была раньше: неважно, 6 человек работает на всех пациентов или 2.

Плановые операции по хроническим заболеваниям откладываются. Якобы они не экстренные. Но не факт, что через какое-то время они не станут экстренными.

В нашей клинике не хватает даже средств индивидуальной защиты. Ограниченное количество комбинезонов, одноразовых шапок. А в обычных отделениях выдают одну одноразовую маску в неделю.

Персонала не хватает. Под угрозой увольнения заставляют в приказном порядке идти работать - не смотрят, кому 60 лет, кому 20.

Теперь ждут, что приедет Пиневич (министр здравоохранения Беларуси. - РС). Медработников из дома вызывают срочно убирать листья. Разделили территорию и закрепили за каждым отделением. Задание сверху дают старшей заведующей, а она уже нас умоляет: приедьте, помогите.

Показушно делается все. Обычно врачи работают каждый день в грязных зонах и думают только, чтобы не запачкать этот комбинезон биологическим материалом: кровью, слюной, мочой. Пациенты - они же кашляют. Все экономится, но как только приедет Пиневич, то «вот вам, пожалуйста, и маски, и респираторы, и комбинезоны...»

«Своей жизни нет вообще никакой»

Медицинская сотрудница N. (имя и фамилия есть в редакции):

«7-дневную изоляцию люди не соблюдают - ходят без масок по магазинам, на работу, ездят в общественном транспорте. Если раньше, в первую волну ковида, больных еще как- то старались проверять - звонили в домофоны, то сейчас же этим никто не занимается. Сегодня мы обязаны раз в три дня динамично наблюдать за ковидными пациентами. Но за валом работы мы этого практически не делаем.

Сейчас очень много молодых с высокой температурой и с 50% поражения легких. Больных с 25% уже не кладут в больницу, а отправляют лечиться домой, потому что мест в больнице нет.

Что будет дальше - не понятно. У нас уже узкие специалисты помогают в ковидных бригадах: гинеколог, уролог. А пациенты все добавляются и добавляются. Точно знаю, что до плато нам еще очень далеко. Края не видно.

На работу приходишь за 2-3 часа до начала приема пациентов, начинаешь обрабатывать вчерашний день, заносишь все данные из документов в компьютер, выписываешь больничные листки, потом ездишь на визиты — рассчитываешь на 5 пациентов, но пока ты в дороге, накинут еще 10.

Бывает, едешь только к одному пациенту, у которого был положительный мазок, чтобы открыть самоизоляцию, а там из комнат вылезают, как муравьи, еще 5 больных его родственников.

Я уже боюсь ходить по улицам и магазинам. Везде эти пациенты, останавливают, начинают брать какие-то консультации.

Чтобы к человеку, который просто плохо себя чувствует при симптомах, похожих на COVID-19, приехала бригада скорой, неоднократно приходилось лгать, что сатурация (насыщенность крови кислородом. - РС) у него очень низкая. Иначе врачи бы не откликнулись.

Нам, медикам, вообще не дают восстановиться. Если в стационаре врач занимается конкретной палатой 10 дней и примерно через 2 дня туда подкладывают свежего пациента, то мы ежедневно контактируем с 20 таковыми. Вирусная нагрузка огромна.

На днях наконец разрешили выбросить комбинезон, в котором я ездила с сентября - он уже весь желтый и грязный, расходится по швам. Причина такого внезапного решения - приезд санстанции.

Однако есть у нас и такие женщины из медперсонала, которые просто не хотят защищаться. Потому что прическа, красота, макияж. Едут брать мазок в одноразовом халате, даже не в комбинезоне, в обычной маске и в одной паре перчаток.

Своей жизни нет вообще никакой. На долгие отпуска не пускают. Сейчас уже все такие измотанные, что никто ничего не хочет. Ни надбавок, просто ничего. Какая-то огромная катастрофа».

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