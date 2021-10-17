Россия напрашивается на поражение от Турции 17.10.2021, 10:22

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Разведка РФ моделирует ситуации.

Турецкие СМИ 8 октября сообщили об аресте в Анкаре шести российских диверсантов с оружием. Утром 11 октября российский самолет сбросил бомбу на сирийский город Мареа, но она не взорвалась, чем выдала производителя и исполнителя. На вечер того же дня по «случайному совпадению» была назначена пресс-конференция Эрдогана, где он должен был ответить и на вопрос о Сирии.

Об этом пишет аналитик Сергей Климовский на своей странице в Facebook.

Затем в этой цепочки «случайностей» 13 октября был брифинг глав МИД Турции и Никарагуа, по итогам которого информагентство RuNews24 поместило 15 октября статью «Турецкие военные начали масштабное наступление в Сирии». Несмотря на заявленную им войну 16 октября в Анкару вылетела с рабочим визитом Ангела Меркель.

В этом клубке случайностей мало случайностей, и визит Меркель в Анкару не в их числе. Разве что приезд главы МИД Никарагуа Дениса Монкада Колиндреса в Анкару можно было бы отчасти счесть случайностью, если бы не президентские выборы там 7 ноября с одним претендентом – 75-летним Даниэлем Ортегой, баллотирующимся четвертый раз подряд. Семь других кандидатов сандинисты посадили в тюрьму и к выборам не допустили, ссылаясь на то, что они требовали от иностранных государств ввести санкции против Ортеги.

Можно не сомневаться, что фикцию выборов в Никарагуа не признают не только США и ЕС, но и ряд стран Латинской Америки. В результате появится еще один непризнанный президентом диктатор, на которого обрушится волна санкций в рамках глобальной войны демократий с автократиями. Нельзя также исключить и вероятность революции в Никарагуа, глядя на огромный митинг 15 октября в Тбилиси и вспоминая летние протесты на Кубе, прошедшие там впервые за 60 лет.

Поэтому сандинисты предусмотрительно отправили в Турцию сеньора Колиндреса рассказать, как народ любит Ортегу и хочет, чтобы тот был президентом до своей смерти, но мерзкие США и ЕС не хотят это признать. Сеньор также сообщил, что на выборах не будет и наблюдателей от Организации американских государств, поскольку она устроила переворот в Боливии и Эво Моралесу пришлось сбежать. О том, что Моралес через год вернулся после победы на выборах своего соратника, посланник сандинистов скромно умолчал в интервью турецкому информагентству «Анадолу». Сандинисты хотят от Турции если не признания будущей фикции с выборами, то хотя бы товаров и денег, когда начнутся санкции.

Похоже, у них какие-то проблемы с Москвой и Пекином, и они ищут дополнительные варианты.

Главы МИД Турции Чавушоглы сеньору посочувствовал и отчасти подыграл. Сказал, что РФ и США тоже обещали Турции безопасность от курдских боевиков, но не обеспечили ее. О России сказал конкретно, она обещала очистить от террористов районы сирийских городов Телль-Рифъат и Мюнбич, но не сделала этого. Поэтому Турции придется самой заняться ими. Фактически Чавушоглы лишь несколько конкретизировал слова Эрдогана 11 октября о том, что терпение Турции в отношении выходок террористов у ее южных границ иссякло, и надо сделать все необходимые шаги для их прекращения. Решимость Эрдогана была продиктована возросшим числом терактов курдских боевиков в зоне контроля Сирийской национальной армии и убийством ими в Турции двух полицейских, похороны которых были назначены на следующий день. Ввиду этой траурной церемонии Эрдоган был обязан говорить строго и решительно.

Спецслужбы России сложили угрозы Эдогана с географическими привязками, назваными Чавушоглы, и запустили информационную операцию о том, что Турция уже начала большое наступление в Сирии. Стартом ее стали публикации ближневосточных блогеров агентов РФ вечером 14 октября, а утром 15 октября RuNews24 поместила указанную статью. Поскольку Чавушоглы сказал, что боевики обстреливают Турцию с расстояния свыше 30 км, то автор этой статьи стал гадать, как далеко Эрдоган может зайти в Сирии.

Объективно турецкая армия и Эрдоган еще в 2014-2015 годах готовы были дойти до Дамаска и очистить Сирию от ИГИЛ, Асада и связанных с ним курдских группировок, но Обама запретил им это. Поэтому история пошла другим путем. Если бы Обама в 2014 г. арестовал Путина на саммите G-8 в Австралии за аннексию Крыма, то история сейчас бы шла и вовсе иным путем.

В Москве тогда не исключали такого развития событий, поэтому визит Путина в Австралию прикрывали четыре российских военных корабля с ракетами. Вряд ли бы они сравняли с землей город Брисбен, где проходил саммит, и похоронили бы в руинах всех его участников, включая Путина. Но Обама арестовать Путина не решился, а может и не планировал, поэтому «маємо те, що маємо».

А маємо на данный момент полный провал попытки Путина договориться с Эрдоганом в Сочи 29 сентября на фоне газовой войны РФ с ЕС. Об этих переговорах из официальных источников известно мало, что вместе с дальнейшими событиями свидетельствует об их провале. Если реконструировать ситуацию шире, то за две недели до Эрдогана в Сочи тайно летал на свидание с Путиным в очередной раз спасенный им Асад.

В сентябре на юге Сирии в мухафазе Даръа началось очередное восстание против Асада, купировать которое ему помогла не столько армия, как Москва. Кремль не только перебросил туда своих военных, но и деньги. Как значилось в отчетах об итогах переговоров между Асадом и повстанцами при посредничестве московитов, был определен статус 1300 человек и население сдало 600 стволов. На практике это означает, что там, как и некогда в Чечне, всем повстанцам дали денег, чтобы они не воевали, и зачислили на зарплату в некие милиционные формирования, куда на службу не надо ходить. Заодно провели месячник скупки оружия у населения. Летом 2018 г. Москва такую операцию в Даръа уже проводила и даже подрядила пару сотен экс-повстанцев на войну в Ливии в отрядах маршала Хафтара. Никогда такого не было и вот опять. Но договорились не со всеми повстанцами. Поэтому торг продолжается, но угроза восстания отложена.

Асад полетел в Сочи не столько благодарить Путина, как узнать, позволяет ли бюджет РФ перекупить таким же способом Сирийскую национальную армию у Турции, всех-всех курдов у США, а также арабских демократов и племенных вождей на левобережье Евфрата, чтобы он, наконец, смог стать царем всея Сирии. Асад подал свой вопрос в контексте того, что США ушли из Афганистана, а значит когда-нибудь уйдут и из Ирака и Сирии. Он обещал, со своей стороны, решительно убивать всех тех, кто окажется недоговороспособным.

Неизвестно, что ответил ему Путин о возможностях бюджета РФ. Но за два дня до визита Эрдогана в Сочи войска Путина и Асада начали активно бомбить Идлиб и продолжали, пока тот не вернулся в Анкару. Та же схема, что и с переговорами о Донбассе, что в минском, что в нормандском формате. Наслоилось еще и то, что Турция вошла в «Крымскую платформу», а Эрдоган на Генассамблее ООН просклонял РФ и заявил, что Крым – это Украина.

Российско-турецкая «дружба» опять входит в горячую фазу, из-за чего Москва волнуется по нескольким причинам.

Во-первых, в Кремле знают, что Эрдоган способен на решительные действия, но не знают, где и когда. Поэтому пытаются ненавязчиво узнать, публикую статьи о большом турецком наступлении в Сирии.

Во-вторых, Турция со своей газотранспортной системой становится для Москвы второй Украиной, а строить газопроводы в Европу в обход нее пока в Кремле никто не готов. Если Эрдоган опять перекроет Турецкий и Южный потоки, то даже запуск «Северного потока-2» не избавит Москву от необходимости пользоваться транзитом через Украину.

В результате Сербия так и не станет крупнейшим транзитером газа из РФ, как ей это 11 октября обещал Лавров, а Венгрия вернется к получению его прямым путем из Украины, а не замысловатым маршрутом через Турцию, Балканы и Сербию. Венгрия опять станет крупным транзитером газа в Сербию, а не наоборот, как сулил той Лавров. Похоже, Лавров сильно увлекся в своих переливаниях газа из Сербии в Венгрию и наоборот.

Поэтому в Анкару, чтобы скоординировать действия, и вылетела срочно Меркель. У нее есть свой счет к Кремлю. В 2019-2020 гг. цена газа на спотовом рынке в ЕС доходила до 60 долларов за тысячу кубов на зависть Лукашенко, который покупал его у РФ по 110 долларов и сетовал, что в Смоленске газ стоит 70 долларов. Германия в это время обязана была брать его у «Газпрома» по 220 долларов по долгосрочным контрактам. Немцы готовы платить большие деньги, лишь бы не было войны, но не хотят, чтобы русские считали их дебилами. Апологеты «Газпрома», утверждая сейчас, что длинные контракты лучше, чем короткие, не изрекали эту премудрость до осени 2020 г., когда Китай стал закупать газ на спотовом рынке по возрастающим ценам, и жечь его в турбинах немецкой фирмы «Сименс» для получения электроэнергии.

В Китае решили в числе первых в Азии отказать от угля как топлива. Не столько ради сохранения озонового слоя над Землей и недопущения ее перегрева, сколько потому, что смог от ТЭЦ начал портить здоровье китайцев и сокращать их количество независимо от решений партии по регулированию деторождения. В Пекине несколько лет данные об уровне смога над городом были постоянным элементом метеосводок и сопровождались советом не выходить на улицу без острой необходимости.

ЕС и США в 2008 г. вынудили компартию хотя бы в Пекине перевести ТЭЦ с угля на газ, угрожая срывом проведения Олимпиады из-за смога. В итоге компартия поняла, что буржуи таки правы, и с осени 2020 г. начала массовую газификацию ТЭЦ, чем за полтора года нарушила все планы ЕС по выстраиванию спотового рынка дешевого газа и прощания с «Газпромом». У Китая это вышло непреднамеренно, зато «Газпром» за полгода понял тенденцию и оседлал ее своим газовым шантажом и темой «СП-2».

В Берлине сейчас тоже верно оценили ситуацию и срочно отправили Меркель в Анкару, поскольку у Эрдогана появились силовые инструменты, чтобы поучаствовать в газовой войне с РФ. Турция, используя газ, может оказать также политическое давление на Венгрию и вернуть ту в семью из объятий Кремля, и на Сербию, чтобы та прекратила дебоширство на севере Косово. Эрдоган весь год активно перегонял продукт «Газпрома» не только в страны Балкан, чем обеспечил им спокойный отопительный сезон, но и складировал его в Турции.

Кремль опасается, что Эрдоган запасся им так, что может позволить себе не покупать его у РФ с полгода и, соответственно, позволить себе погонять россиян по Сирии.

После ареста российских диверсантов в Турции все это стало очень беспокоить Москву, и она пытается любым способом выведать планы администрации Эрдогана. В том числе и запуская тему российско-турецкой войны, поскольку в указанных сирийских районах есть кроме войск Асада и войска Путина в разном оформлении.

Особое опасение у Кремля вызывают те, кто оформлен в Сирии как частные военные компании, о которых в самой РФ нет полноценного закона.

Если турецкая армия их в Сирии ликвидирует, то Путин не сможет ни в чем обвинить Эрдогана. Мало ли где Асад навербовал себе охранников. Их российские паспорта – это еще не повод говорить о боестолкновении армий Турции и РФ. Перед Кремлем реально встает проблема, когда ликвидация граждан РФ с автоматом «Калашникова» в руках не считается нападением на армию РФ, и из Сирии эта практика может начать быстро распространяться на другие страны.

Поэтому разведка Шойгу начинает моделировать в СМИ ситуацию, чтобы посмотреть, какие повороты судьбы могут быть с работниками ее ЧВК в Сирии, которые там, в отличие от Украины, имеют иллюзии о своих российских паспортах и не скрывают их.

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