Иностранные активы банков Беларуси зашли в минус 17.10.2021, 11:03

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Санкции Евросоюза действуют.

В июне крупнейшие госбанки Беларуси попали под санкции Евросоюза. Сайт «Банки24» проанализировал, как система прожила целый квартал под давлением ЕС.

Для белорусских банков характерно отрицательное значение чистых иностранных активов. То, что чистые активы находятся ниже нуля, значит, что валовые активы банков ниже валовых пассивов. В данном примере валовые активы – это требования банков к нерезидентам Беларуси, а пассивы – обязательства перед нерезидентами.

Основную массу иностранных активов банков составляют валюта и депозиты. На 1 октября банки Беларуси располагали 532,4 млн USD валюты и 926,9 млн USD депозитов.

В целом на отчетную дату валовые зарубежные активы системы достигли 1,690 млрд USD. В 2014-2021 гг. размер валовых активов банков колебался в довольно широких пределах – от 1 до 2,3 млрд USD.

В конце 2 квартала Беларусбанк, Белагропромбанк и Белинвестбанк попали под санкции ЕС. Компаниям из Евросоюза запретили покупать, продавать, предоставлять инвестиционные услуги и иметь дело с переводными ценными бумагами и инструментами денежного рынка со сроком погашения более 90 дней, если это касается подсанкционных субъектов.

В октябре Европарламент принял резолюцию о Беларуси. Судя по ее тексту, еврочиновники разрабатывают пятый пакет санкций, который снова может затронуть финансовый сектор страны. В резолюции ЕС предлагается ввод ограничительных мер в отношении металлургии, производства или обработки дерева, химической промышленности, всех госбанков и иных ключевых компаний в госсекторе.

Валовые пассивы (обязательства перед нерезидентами) банковской системы на 1 октября достигли 5,318 млрд USD. Основу пассивов составили кредиты на сумму 4,733 млрд USD.

Белорусские банки ранее активно привлекали синдицированные кредиты на Западе, чтобы затем иметь возможность выдавать новые и новые займы реальному сектору. После введения европейских и американских санкций эти возможности ограничены. Подстанционным банкам остается сотрудничество главным образом с Китаем и Россией.

Также в будущем могут возникнуть затруднения с возвратом займов европейским банкам. В прежние времена банки из Беларуси зачастую перекредитовывались у тех же европейцев, но теперь это запрещено ЕС, если срок займа превышает 90 дней.

Чистые иностранные активы системы на 1 октября составили минус 3,738 млрд USD. По сравнению с началом 2021 года сумма иностранных активов на нетто-основе изменилась мало – на 1 января она была эквивалентна минус 3,637 млрд USD.

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