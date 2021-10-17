Власти боятся забастовки в СМИ
- 17.10.2021, 11:55
- 4,496
Это уже не та профессия, в которой можно постоять в сторонке.
Сегодня в Беларуси все СМИ разделены на два лагеря: пропагандисты и оппозиция. Независимых нет. Это уже не та профессия, в которой можно постоять в сторонке и законспектировать события. Такая градация начала происходить уже давно, пишет телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР).
Так, в России, крупные СМИ в 2013 году начали бастовать против ареста фотожурналиста Дениса Синякова. Его арестовали на два месяца по делу ледокола «Гринпис» и обвинили в пиратстве. Вместе с активистами Денис пробрался на лодке к платформе «Приразломная», где защитники природы должны были провести акцию против нефтедобычи в Арктике. Сам журналист выполнял редакционное задание.
На своих сайтах издания вместо фотографий публиковали черные квадраты. Параллельно с этим журналисты собирали подписи под требованиями освободить Синякова из тюрьмы.
Среди бастующих были Лента.ру и Газета.ру, журнал «Нью-Таймс» и «Новая газета», телеканалы «Дождь» и НТВ, сайт радиостанции «Эхо Москвы», _Знак.ком, порталы «Сноб», «Русская планета», газеты «Метро» и «Аргументы и Факты».
Многие редакторы тогда заявляли, что арест журналиста — это удар по свободе слова. После забастовки суд изменил обвинение на «хулиганство», а самого Дениса выпустили под залог.