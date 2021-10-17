В России установлен новый суточный рекорд по числу заболевших коронавирусом 3 17.10.2021, 12:26

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Больше всего заражений произошло в Москве.

В России за минувшие сутки, 16 октября, зафиксировали рекордное количество инфицированных коронавирусом за все время пандемии, сообщает РБК.

По данным Министерства здравоохранения РФ, за сутки обнаружили 34 303 инфицированных, умерли 917 пациентов.

Больше всего больных обнаружили в Москве (6740 пациентов), Санкт-Петербурге (3323) и в Подмосковье (2759).

Общее количество заболевших с начала пандемии в России достигло почти восьми миллионов человек, умерли от COVID-19 более 223 000 человек.

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