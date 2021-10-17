Елена Левченко: Мы уже не будем прежними и останавливаться точно не собираемся 17.10.2021, 12:32

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Ставшая одним из символов протеста спортсменка уверена, что мы все делаем правильно.

Белoрусская баскетболистка Елена Левченко в своем Instagram-аккаунте поделилась воспоминаниями о своем освобождении год назад с ИВС на Окрестина, где спортсменка отсидела 15 суток.

«1 год назад, 15 октября, 2020 года после второго суда я вышла на свободу. Сегодня я вспоминала тот день, то утро, те эмоции. Но даже год спустя нет сожалений или мыслей, а может, не надо было. И сейчас я бы поступила точно так же.

Единственные мысли тогда были только о моих родителях. Это фото, когда они, обнявшись стоят у Окрестина, я не забуду никогда.

Мама, Папа – спасибо вам за вашу поддержку, силу и любовь. И спустя год вы бок о бок всегда со мной и продолжаете поддерживать меня. Я знаю как вам нелегко. И как я сказала в своем посте год назад: «В ответ на жестокость, вы ответили любовью». Спасибо Вам!

И спасибо всем, кто тогда поддержал моих родителей и меня. Низкий вам поклон.

Мы уже никогда не будем прежними и останавливаться мы точно не собираемся», – написала спортсменка.

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