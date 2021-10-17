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Ученые создали два универсальных препарата для продления молодости

  • 17.10.2021, 12:46
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Ученые создали два универсальных препарата для продления молодости

Они замедляют процессы старения на клеточном уровне.

Ученые из Института биологических исследований Солка доказали, что экспериментальные лекарственные средства для лечения болезни Альцгеймера под названием CMS121 и J147 могут быть эффективны для замедления старения. В предыдущих опытах с мышами было показано их положительное влияние на память и дегенерацию клеток мозга. Теперь ученые также обнаружили и «антивозрастные» свойства, пишет rusjev.net.

Оба препарата замедляли процесс старения у здоровых мышей, блокируя повреждения клеток мозга, которые обычно происходят с возрастом, показали наблюдения.

Эти свойства обнаружились, когда ученые исследовали механизмы воздействия CMS121 и J147 на организм грызунов.

Выяснилось, что они нацеливаются на молекулярные пути, которые ассоциированы с долголетием и старением.

В новых опытах препараты давали мышам в возрасте девяти месяцев, что эквивалентно пожилому возрасту человека. Эксперимент продолжался в течение четырех месяцев, после чего команда оценила память и поведение животных, а также генетические и молекулярные биомаркеры в мозге.

Результаты грызунов в тестах на память улучшились, также как и их состояние на клеточном и молекулярном уровне по сравнению с контрольной группой.

Более подробные эксперименты показали, что оба препарата положительно влияют на митохондрии: клетки мозга были защищены от молекулярных изменений, которые обычно происходят с возрастом.

«Важно отметить, что дисфункция митохондрий у человека ассоциирована со старением и болезнью Альцгеймера, что позволяет предположить схожую взаимосвязь для людей», — прокомментировала соавтор исследования Памела Махер.

В следующих этапах исследований команда намерена выяснить влияние CMS121 и J147 на старение в других органах.

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