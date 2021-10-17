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Трактора не лечат

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  • 17.10.2021, 13:44
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Трактора не лечат

Останемся дома, пока не уйдут коронавирус и паразиты, наживающиеся на труде белорусов.

На легендарном МТЗ ввели масочный режим. А за его несоблюдение работникам грозит штраф в 870 рублей. Теперь уже и сами хозяйственники стеснительно уводят в сторону взгляд, когда вспоминают глупые заявления их «вождя» о том, что трактор — самая настоящая защита от коронавируса, пишет телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР).

На самом деле самое главное и важное, что мы можем для себя сделать, — остаться дома до тех пор, пока не уляжется волна заболеваний и не уйдут все те, кто паразитировал на нашем труде.

Стачке быть!

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